Général Meissa Celle Ndiaye…un homme discret qui ne se mêle pas de complot

GENERAL MEISSA CELLE NDIAYE : UN HOMME DISCRET, COMPETENT, LOYAL ET TRES PROFESSIONNEL QUI NE SE MELE PAS DE POLITIQUE OU DE COMPLOT.

Il est l’ombre de Monsieur le Président de la République mais préfère toujours se garder de faire des commentaires sur l’entourage du chef de l’Etat ou d’élever la voix pour s’en prendre à des personnes. Effectivement son avis compte beaucoup comme Aide de camp car jouissant de la confiance de Monsieur le Président de la République.

Meïssa Celle NDIAYE ne parle exclusivement qu’à Monsieur le Président de la République pour donner un avis et aucun intermédiaire entre les deux hommes. Ils se parlent tous les jours en toute confidentialité et en toute confiance.

Le Général Meissa Celle NDIAYE en bon commando ne perd jamais son temps en portant des jugements en public sur des personnes ou sur la marche du pays.

Il exerce son métier de militaire et ses responsabilités auprès du Chef de l’Etat en toute confidentialité et discrétion sans tambour ni trompette. Son seul et unique objectif est de servir le Président de la République qui l’a placé à ce niveau de responsabilité et de confiance.Ainsi la seule assertion qui vaille est qu’il soit épargné d’intentions malveillantes ou de commentaires que certains esprits mal intentionnés pensent de lui.L’armée nationale, la grande muette fonctionne comme une tombe.

Le Général Meissa Celle NDIAYE ne parle jamais à la Presse ou à des personnes en dehors de son cadre de travail.

En bon collaborateur du Chef de l’Etat, il préfère lui parler directement sans témoin.

