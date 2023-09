Macky Sall…un bâtisseur chevronné au service du Sénégal

Depuis son accession à la présidence du Sénégal en 2012, Macky Sall a été un acteur incontournable du développement économique et de la modernisation de son pays. Son leadership, son engagement en faveur de la croissance économique et son souci constant de l’amélioration des conditions de vie de ses concitoyens font de lui un véritable bâtisseur chevronné.

Une Vision Pour le Sénégal

Dès le début de son mandat, Macky Sall a clairement défini sa vision pour le Sénégal : transformer le pays en un hub économique régional, tout en améliorant les conditions de vie de la population. Cette vision ambitieuse a été le moteur de son action politique, et elle s’est concrétisée à travers plusieurs projets majeurs.

Lutte Contre la Pauvreté

L’une des priorités de Macky Sall a été de réduire la pauvreté au Sénégal. Pour ce faire, il a lancé le Plan Sénégal Émergent (PSE), un programme de développement économique visant à diversifier l’économie et à stimuler la croissance. Grâce au PSE, le Sénégal a enregistré une croissance économique stable, attirant ainsi des investissements étrangers et créant des emplois pour la population.

Infrastructures et Connectivité

Macky Sall a compris l’importance des infrastructures modernes pour le développement du pays. Sous sa présidence, le Sénégal a investi massivement dans la construction d’infrastructures de transport, notamment des autoroutes, des aéroports et des ports. Ces projets ont amélioré la connectivité du pays, facilitant le commerce et les échanges avec d’autres nations.

Éducation et Santé

La santé et l’éducation sont deux piliers fondamentaux du développement durable. Macky Sall a augmenté les investissements dans ces domaines, construisant de nouvelles écoles et centres de santé, et améliorant l’accès aux soins de santé de qualité et à l’éducation pour tous les Sénégalais.

Énergie et Environnement

Le président Sall a également œuvré pour le développement durable en investissant dans les énergies renouvelables et en s’engageant dans la lutte contre le changement climatique. Le Sénégal est devenu un leader régional en matière d’énergie solaire, réduisant ainsi sa dépendance aux énergies fossiles.

Relations Internationales

Macky Sall a joué un rôle actif sur la scène internationale, promouvant la paix, la sécurité et la coopération économique en Afrique de l’Ouest. Il a contribué à résoudre des crises régionales et à renforcer les liens avec d’autres pays, ce qui a renforcé la position du Sénégal sur la scène internationale.

Macky Sall, président du Sénégal depuis 2012, est incontestablement un bâtisseur chevronné. Sa vision audacieuse pour le pays, son engagement en faveur du développement économique, de l’éducation, de la santé et de l’environnement ont contribué à transformer le Sénégal en une nation en croissance rapide et en un exemple de stabilité en Afrique de l’Ouest. Son héritage en tant que leader bâtisseur restera gravé dans l’histoire du Sénégal pour les générations à venir.

Papa Abdoulaye Sy