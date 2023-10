Birame Faye aux dissidents de BBY : «Ils sont comptables du bilan de Macky»

Le premier ministre, Amadou Ba, a été choisi par le président Macky Sall comme candidat de la coalition BBY pour la présidentielle de 2024. Après cela, des personnalités telles que Aly Ngouille Ndiaye, Mame Boye Diao, Mahammed Boun Boun Abdallah Dionne se sont émancipés de la tutelle présidentielle et ont déclaré leur candidature.

Invité de l’émission Jury Du Dimanche sur I Radio, Birame Faye, ministre de l’Artisanat et de la Transformation informelle, estime, néanmoins, que ces dissidents «sont tous comptables du bilan de Macky Sall». À ce titre, il leur tend la main : «Ils devraient aujourd’hui se retrouver autour de l’essentiel. Nous tendons la main à tous ces gens pour qu’ils acceptent la décision du président Macky Sall».

M. Faye n’en veut pas néanmoins à ses ex-camarades de parti : «Nous sommes en démocratie et c’est la liberté d’association et d’expression. Nous avons plus de 400 partis politiques et la consultation présidentielle vers laquelle nous nous acheminons est un contexte inédit parce que le président Macky Sall a décidé de ne pas se présenter».

Birame Faye assume son choix de s’être résolument engagé aux côtés de Amadou Bâ, qu’il considère comme «un homme d’Etat expérimenté». «Nous marquons notre disponibilité à l’aider à réussir sa mission. Nous travaillons pour une victoire au premier tour et c’est une victoire qui est à portée de main», a-t-il ajouté.