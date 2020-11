Blaise Matuidi va être papa pour la 4e fois

Déjà parents de trois enfants, deux filles et un garçon (Myliane, Naëlle, et Eden), Blaise et Isabelle Matuidi vont prochainement agrandir la famille. C’est depuis Miami, où ils sont installés depuis quelques mois, que Isabelle a révélé sa grossesse le 3 novembre 2020, le jour de son 33e anniversaire.

Blaise Matuidi deviendra dans quelques mois l’heureux papa d’un quatrième enfant. La grande nouvelle n’est pas venue du footballeur français de 33 ans, mais de son épouse, Isabelle, à qui il est marié depuis 2017.

C’est sur Instagram qu’Isabelle Matuidi a choisi d’officialiser sa grossesse, déjà bien avancée. La jeune femme a publié plusieurs photos à l’occasion de la célébration de ses 33 ans. Sur la deuxième image, elle pose dans une robe fleurie sans manche, qui épouse son baby bump.

« J’ai eu 33 ans. Merci à tous pour vos adorables messages », écrit Isabelle Matuidi en légende de sa publication, sans faire mention de sa grossesse. Il fallait donc parcourir les photos accompagnant ce message pour la découvrir. Un bel effet de surprise !

Suite à ce post, la femme de Blaise Matuidi a reçu de nombreux messages de félicitations, notamment de la part d’autres femmes de footballeurs, comme Chiara Picone, l’épouse de Javier Pastore. Toutes deux se connaissent bien puisque leurs époux ont tous deux joué au PSG. Marrion Areola, femme d’Alphonse Areola (gardien de but du PSG actuellement en prêt à Fulham) a également réagi à la publication d’Isabelle Matuidi, heureuse que la famille s’agrandisse à nouveau.

Alors qu’il jouait à la Juventus Turin il y a quelques mois encore, aux côtés notamment d’un certain Cristiano Ronaldo, Blaise Matuidi a choisi de quitter l’Europe pour rejoindre la MLS (Major League Soccer, l’élite de football aux États-Unis). Il s’est engagé à l’Inter Miami FC, franchise de David Beckham, un pari risqué qu’il ne regrette absolument pas.

Il y a peu, Blaise Matuidi confiait adorer « la vie américaine », dans une interview accordée au Parisien. Le footballeur français, champion du monde en 2018, a ainsi réalisé un rêve. « Depuis des années lorsque je pars en vacances, c’est aux Etats-Unis. Avec ma femme, on adore la vie américaine. Cela m’a toujours fait rêver. Je m’étais toujours dit que si j’avais un jour l’opportunité de venir y vivre, que ce soit pendant ou après ma carrière, je sauterai le pas sans hésiter, avait expliqué Blaise Matuidi au Parisien.

L’occasion s’est présentée et j’avais vraiment envie de tenter l’expérience. Je suis très heureux aujourd’hui. On découvre un nouvel environnement, des personnes avec une tout autre culture. On a aimé cette manière de vivre que ce soit à Los Angeles, New York ou Miami. Ces villes sont très agréables pour y passer des vacances. Mais je réalise en étant ici que c’est aussi génial d’y vivre. »

Depuis leur installation en Floride avec leurs trois enfants, Myliane, Naëlle, et Eden, Blaise et Isabelle Matuidi ne cessent de partager leur bonheur sur Instagram, où ils postent de temps à autre des photos en famille. Un nouvel enfant viendra donc bientôt égayer encore un plus leur quotidien déjà au beau fixe.