Blaise Pascal Cissé : « Moustapha Diakhaté vous n’avez pas le droit de… »

Le sourd muet aveugle de la communauté internationale face aux cris de détresses du peuple malien à amener l’armée malienne à assumer devant l’histoire son rôle de défenseur de l’intégrité du pays et de ses enfants.

M diakhaté d’urgence la seule norme constitutionnelle communautaire qu’il urge pour la CEDEAO de se doter est celle-ci portant destitution immédiate et prison à vie pour tout président voulant imposer à son peuple un 3ém mandat .

M Diakhaté vous n’avez pas le droit d’insulter une armée dont le seul tord est d’avoir secouru son peuple à bout de souffle !

Président

Blaise Pascal Cissé

Faudrait-il rappeler à M Diakhaté que la pleine souveraineté d’un Etat est envisagée comme la manifestation de la plénitude du droit des peuples à l’autodétermination, à disposer du choix libre et souverain de déterminer la forme de son régime politique, indépendamment de toute influence étrangère..au Mali il est bel et bien question de respect des normes constitutionnelles et de droit collectif qui au regard de l’obscurantisme entourant la démarche politique du président malien ne pouvaient être mis en œuvre qu’au niveau du peuple d’ailleurs acteur principal de l’ordre établi et dont il est le premier garant.