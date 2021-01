Blaise Pascal recadre Omar Faye : « Le policier mouride ou tijane n’existe pas »

À notre cher et brillant chroniqueur du plateau de l’émission NDOUMBÉLANE !

M Omar Faye

Je recommande la retenue et la prudence mais et surtout j’exige de l’intelligence de votre discours une dose de responsabilité et celà au nom de la cohésion nationale.

Il vous faudra être moins passionnant pour adopter la lucidité nécessaire permettant d’apprécier autrement cette situation qui a favorisé la radiation de ce jeune policier .

M Faye, ça doit rester un débat républicain !

M Faye, aucun policier mouride n’est en danger au Sénégal !

M Faye, Le policier mouride ou tijane n’existe pas !

Autre part je partage avec vous mon indignation et je dénonce avec la dernière énergie cette sanction injuste dont est victime le jeune policier Pape Bouba Diallo et j’affirme qu’il n’existe jusque-là aucune disposition dans la réglementation qui prévoit la radiation contre un homme de tenue qui s’agenouille devant un guide religieux.

Président

Blaise Pascal Cissé