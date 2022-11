Blessure de Sadio Mané : La réaction de Augustin Senghor

Le Sénégal retient son souffle. La Fédération sénégalaise de football (Fsf) est à l’écoute du staff médical du Bayern Munich, pour être fixé sur l’état de santé de Sadio Mané. Selon les informations de L’Equipe, Sadio Mané devrait déclarer forfait pour la prochaine Coupe du monde au Qatar (20 novembre – 18 décembre) 2022. L’international sénégalais s’est blessé lors de la victoire du Bayern Munich face au Werder Brême et souffre du tendon.

Me Augustin Senghor, qui réagit sur Emedia, précise que « ce sont les examens qui pourront confirmer ou infirmer une blessure grave ou même un forfait. » Ce qui lui fait dire que « par rapport à la blessure de Sadio Mané, à ce stade, nous ne pouvons pas communiquer. »

Il ajoute que « depuis hier, les échanges au sein de la fédération et du staff technique n’ont pas manqué » Mais, « à ce stade, nous n’avons pas d’informations officielles, a-t-il confié. Nous préférons nous abstenir de tout commentaire, en attendant d’y voir plus clair. »

Pour Me Augustin Senghor, « nous devons tous prier pour que si blessure il y a, que celle-ci ne soit pas trop grave, et que Sadio puisse retrouver les terrains le plus rapidement (possible). Parce que c’est à sa santé qu’on pense d’abord avant notre intérêt et celui de l’équipe ».