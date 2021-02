L’arrestation de Boubacar Seye continue de faire couler beaucoup d’encre et de salive. Après son placement au mandat de dépôt et son transfert, vendredi, au pavillon spécial de l’hôpital Aristide Le Dantec de Dakar, le Président d’Horizon Sans Frontière continue de recevoir du soutien. Le collectif Noo Lank, dans un communiqué parvenu à Xibaaru, considère Boubacar Seye comme un patriote à remercier et un héros à honorer par l’Etat lorsqu’il sortira.

« Noo lank apprécie l’évacuation de Boubacar Seye, président de HSF, au pavillon de santé comme un acte responsable de la part de l’administration pénitentiaire tout en rappelant au chef de l’Etat qu’un citoyen innocent, expert de la société civile sénégalaise engagé sur les questions migratoires qui a pu attirer son attention et celle de tous les autres sénégalais sur l’utilisation de 1000 milliards de FCFA de l’UE au Sénégal n’a pas sa place en prison, surtout lorsque plus de 500 jeunes sénégalais ont péri en 2020, du fait de l’inefficacité de leur utilisation. Boubacar Seye est un patriote à remercier et un héros à honorer par l’Etat lorsqu’il sortira. Le collectif suit avec attention le traitement réservé à la demande de libération de ses avocats », informe la note.