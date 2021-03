Bougane répond au CNRA : « Gardez votre signal…on préfère le signal du peuple »

La bataille est lancée entre la Sen TV et le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel qui avait coupé le signal de la chaine de télé et celle de Walf. Une situation qui n’ébranle pas Bougane Guèye Dany. Qui à travers un post Facebook à railler le CNRA.

« Gardez votre signal Tnt, on préfère le signal du peuple. Seulement, il faut savoir bien décrypter le signal », a posté Bougane sur le réseau social. « 1 400 000 vues sur Dmedia l’officiel (YouTube) en moins de 14 heures et plus de 2 000 000 de vues sur Facebook en 24h avec Sen Tv l’officiel…Free Sénégal », fait remarquer le leader de Gueum Sa Bopp.