Pour l’AFP…Les auteurs d’actes criminels doivent être poursuivis

Déclaration de l’Alliance des Forces de Progrès (AFP) sur la situation nationale

L’Alliance des Forces de Progrès (AFP) a examiné la situation nationale avec une attention toute particulière, dans un contexte où la Pandémie de la Covid-19 et ses conséquences ont un impact lourd sur l’économie de notre pays et le quotidien des populations. Malgré les mesures opportunes du Chef de l’Etat, dans le cadre le Plan de Résilience Economique et Sociale, des entreprises et le secteur informel sont en difficulté, avec le corolaire de pertes d’emplois et la baisse drastique des chiffres d’affaires.

C’est dans ces circonstances qu’un fait divers, par le biais de la communication et d’actes posés, a eu un impact national, avec son cortège de faits de violence inédits dans notre pays.

L’Alliance des Forces de Progrès (AFP) estime que la situation appelle une appréhension collective et aigües des enjeux et des priorités de notre pays, dans un environnement sous-régional et international lourd de menaces. Le malaise social et le mal – être ne devraient encourager aucun patriote à saper les fondements de notre Nation, de notre cohésion sociale et de notre commun vouloir de vie commune.

S’impose donc la sauvegarde de cette surpriorité que sont la stabilité et la paix civile, sans préjudice de l’autorité de l’Etat. C’est là le paravent sans lequel notre pays et ses populations s’installeraient dans le danger. La permanence de la sécurité des symboles de l’Etat et celle des biens et des personnes doivent être garanties. Les instigateurs et les auteurs d’actes criminels doivent donc être poursuivis, conformément aux lois et règlements de notre pays.

Cependant, la gestion de la situation devrait avoir comme soubassement l’apaisement et la paix des cœurs, pour valider les composantes fondamentales de notre culture que sont le dialogue, la retenue et le sens de la mesure. La démocratie est d’abord un dérivé d’un consensus des composantes d’une Nation autour d’aspirations légitimes, dont la paix et la cohésion sociale sont les bases adamantines et pérennes.

L’Alliance des Forces de Progrès (AFP) invite les Sénégalaises et les Sénégalais à regarder, ensemble, dans cette même direction, en toute responsabilité, car force doit rester à la Loi et les Institutions de la République doivent être respectées par tous les citoyens.

Vive le Sénégal debout et uni, dans la stabilité !

Fait à Dakar, le 05 Mars 2021

Alliance des Forces de Progrès (AFP)