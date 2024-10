Bougane s’est heurté au mur des craintes de copiage du gatsa-gatsa (Par Birame Waltako Ndiaye)

Placé en garde à vue pour refus d’obtempérer et rébellion, Bougane n’a fait usage que des fruits qui ont nourri et conduit Pastef et Ousmane Sonko au pouvoir. Preuve par mille, le pastefien en chef a estimé qu’un leader politique doit avoir sa propre identité, et ce, pour insinuer que Bougane copie actuellement sa façon de s’opposer. C’est dire et confirmer sa crainte que ce dernier lui emboîte le pas. En vérité, Pastef est monté au sommet de l’arbre et veut couper la branche par laquelle il y est parvenu (le populisme).

Tout comme sous Macky Sall, je suis contre les initiatives de défiance contre les forces de l’ordre et celles qui exposent la vie des citoyens à la répression parfois meurtrière. Eh oui ! La liberté de mouvement et la liberté d’association ne sont pas synonymes de laisser-aller. Néanmoins, Pastef est mal placé pour fixer les contours et les modalités républicaines d’exercice desdites libertés. « Presque tous les hommes peuvent faire face à l’adversité ; mais si vous voulez tester la capacité de quelqu’un, donnez-lui le pouvoir. »

Que ceux qui veulent imiter Sonko fassent pareil que ce dernier pour tester leur crédibilité ou leur légitimité, disent les pastefiens. Hors sujet ! Sonko n’en était pourtant pas capable en 2014 ou en 2017. C’est dire que l’expression d’une opposition ne saurait être tributaire d’une quelconque aura. Cet argument cahin-caha relève d’un jugement de valeur, arbre qui cache la forêt. Pour autant, la défiance vis-à-vis des forces de l’ordre, c’était monnaie courante dans un passé récent, demeure inadmissible.

D’autres plus futés soutiennent que l’acte qui a consisté à forcer les barrages policiers constitue une différence notoire par rapport à ceux opérait jadis par Sonko et consort. Là encore, pour autant qu’on reste sur le principe, la comparaison, entre celui-là et l’autre qui consistait à manifester malgré l’argument de maintien de l’ordre public, se justifie amplement. C’est donc dire que, moins l’acte en soi, c’est ce qu’il traduit en termes de désobéissance qui est fort répréhensible.

Aujourd’hui, plus qu’hier, se perpétuent des prisonniers et des prôneurs d’idées arrêtées. Ça se la joue victime ou gifleur pour la bonne cause. Gare à ceux qui soupçonnent, qui doutent ou qui écoutent sans a priori. Inutile de préciser que la finalité de toute campagne de propagande consiste à asseoir autoritairement une manière hégémonique de penser et d’agir. Dans le fief Sénégal, suzerains et vassaux se tamponnent librement, enchaînés au cynisme ou exposés à l’enfumage. La majorité présidentielle mise sur le discrédit des opposants alors que ces derniers comptent sur l’usure des gouvernants.

Birame Waltako Ndiaye