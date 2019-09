Pour tous ceux qui pensent que l’ancien Premier ministre et actuel ministre d’Etat, Secrétaire Général de la Présidence (ME-SGPR) veut remplacer Macky Sall à la tête de l’Etat doivent bien écouter Gaston Mbengue. L’émission Face2Face de la RFM recevait ce dimanche Gaston Mbengue, ancien promoteur de lutte, ancien président de l’Asac Ndiambour un club de Ligue 2 et observateur de la scène politique. Et Gaston a écarté Mahammed Boun Abdallah Dionne l’actuel ME-SGPR est un « Mackyiste pur et dur qui ne cherche rien et ne convoite absolument rien du tout »…