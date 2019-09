Gaston Mbengue attaque frontalement Ahmed Khalifa Niass

L’émission Face2Face de la RFM recevait ce dimanche Gaston Mbengue, ancien promoteur de lutte, ancien président de l’Asac Ndiambour un club de Ligue 2 et observateur de la scène politique. Gaston Mbengue s’en est pris à Ahmed khalifa niass et il demande aux médias de ne plus prêter leur micro à ce pseudo homme religieux qui n’inspire pas confiance. « Mame El Hadj Malick n’est pas son égal et il ne doit pas attaquer les confréries » a-t-il dit à l’encontre de Ahmed Khalifa niass qui avait dénié la paternité de la Tidjania au sénégal à El hadj Malick. Et il ajoute que « Ahmed Khalifa Niass s’en prend à tout le monde, sa famille, son frère défunt, son ex-femme, à tous » et qu’aucune presse ne devrait relayer ses propos.