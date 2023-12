«Boy Djinné» (encore) envoyé en prison

«Boy Djinné» est de nouveau en prison. Placé sous mandat de dépôt hier mardi, l’As de l’évasion a été inculpé pour association de malfaiteurs en bande organisée, faux et usage de faux dans des documents administratifs, usurpation d’identité, défaut de permis de conduire, défaut d’assurance, tentative de vol en réunion commis la nuit entre autres.

Baye Modou Fall, de son vrai nom, a été intercepté dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 décembre sur l’autoroute « Ila Touba », à hauteur de Thiès. Selon la Gendarmerie, «Boy Djinné» et des complices avaient planifié le cambriolage d’une maison ciblée à Touba. Les éléments de la Compagnie de Thiès ont pu déjouer le plan et procéder à son arrestation avec du matériel. Il s’agit d’un laser coupant, un chalumeau, des matériaux de brins, un lot de cagoules et de gants, et un véhicule de marque Audi A4 sans papiers, a publié la gendarmerie nationale sur ses plateformes numériques.