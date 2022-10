Boy Niang à Balla Gaye : « J’ai tout raflé à Guédiawaye »

Le choc du début d’année prochain est sur toutes les lèvres des amateurs de lutte. Balla Gaye 2 et Boy Niang 2 ont ravi les supporters pour leur premier face à face ce lundi. Le fils de De Gaulle a dominé les joutes verbales devant le Lion de Guédiawaye bien plus silencieux que d’habitude.

C’est au Sorano que Gaston Productions a convié les amateurs de lutte pour tenir le premier face à face du combat entre Balla Gaye 2 et Boy Niang 2 prévue le 01er janvier 2023 à l’arène nationale. Si Balla Gaye 2 a surpris le public en apparaissant très calme et posé, Boy Niang a quant à lui tiré sur le leader de l’écurie Double Less à chaque fois qu’il en eu l’occasion.

Le fils de De Gaulle a vraisemblablement changé de stratégie et opté pour une communication agressive à l’encontre de l’ancien Roi des Arènes, selon Wiwsport. « J’ai tout raflé à Guédiawaye. Je les ai tous terrassé. C’est comme avec l’élevage de poussins. J’ai commencé avec l’aliment de démarrage en battant Less 2, Gouy Gui et son frère Sa Thiès. Lui (Balla Gaye 2) sera mon aliment de finition. J’ai appris de mes erreurs, je suis un athlète de haut niveau. Je le connais très bien et je lui donne 1 mn pour le terrasser. S’il lutte je le battrai, s’il se bagarre, je le battrai également » a juré le chef de file de l’écurie De Gaulle.