Brisant le silence, Neymar lance un message énigmatique dans l’une de ses stories

Le feuilleton Neymar agite le monde du football et la presse tous les jours depuis des semaines. Partira, partira pas? La question a le mérite de se poser au sujet du joueur parisien. Mais s’il y en a un qui reste silencieux, c’est le principal intéressé. Ce mardi soir, sur les réseaux sociaux, le Brésilien a laissé un message énigmatique dans l’une de ses stories. Sur sa situation, les choses se précisent petit à petit.

Le Barça est bien passé à l’action sur le dossier en faisant une offre de prêt avec option d’achat. Paris a refusé cette proposition. Mais une question reste floue: les détails de l’offre. Les versions divergent selon les médias. Ce mardi, Mundo Deportivo annonçait qu’il s’agissait d’un prêt payant à hauteur de 15-20 millions d’euros + une option d’achat fixée à 150 millions d’euros. Soit un montant total maximum de 170 millions d’euros.

Ce mercredi matin, le même quotidien espagnol annonce que ce serait finalement un prêt de deux ans avec option d’achat obligatoire. Sport annonce de son côté un prêt d’un an avec un montant maximum de 160 millions d’euros. Enfin, la radio Cadena SER a une troisième version qui serait un prêt payant de 10 millions d’euros + une option d’achat comprise entre 170 et 180 millions d’euros. Le Paris Saint-Germain demande au minimum 200 millions d’euros. Ces offres ne sont donc pas dans les critères du club parisien.

Mais en France, Le Parisien se rapproche du montant espéré. Dans son édition du jour, le quotidien affirme ainsi que le PSG a reçu une offre de prêt payant de 40 millions d’euros + une option d’achat de 150 millions d’euros, soit 190 millions d’euros en tout. Il reste 13 jours pour que toutes les parties se mettent d’accord dans ce mercato. En cas d’échec, Neymar devra réintégrer le groupe et sans doute reconquérir une grande partie des supporters.

source : Seneweb