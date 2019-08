Agent de Tacko Fall : « Il a sa place en NBA »

Justin Haynes, agent du basketteur de Celtics, Tacko Fall reste confiant et sait que même si son poulain ne reste pas dans le Massachusetts, il trouvera sa place quelque part en NBA.

Justin Haynes, agent de Tacko Fall decxlare que : « L’effectif des vert et blanc est complètement bouché. 15 joueurs et deux two ways, ça va être très compliqué pour le géant. Si l’effectif avait contenu un surplus de guards, pourquoi pas. Mais les C’s ont voulu compenser la perte d’Al Horford et ont donc blindé le secteur intérieur avec des gars qui peuvent très bien se décaler et jouer poste 4 ».

Selon lui, Si les Celtics le relâchent, il ne pense pas qu’il ne soit pas réclamé « Je pense qu’une franchise va se jeter sur lui parce qu’il en a fait assez pour montrer qu’il peut avoir une place en NBA. J’espère vraiment que ce sera à Boston et ils ont une vision pour lui ».

Poursuivant ses propos, Justin Haynes soutient qu’un géant comme Tacko Fall, beaucoup d’équipes pourraient en avoir besoin. Parfait défenseur de cercle et particulièrement rapide pour un joueur de sa taille, il pourrait se révéler précieux dans des équipes comme les Hornets ou les Bulls. » Qui refuserait un mec à qui un coach peut simplement dire « prends la balle, mets la en l’air et mets un gros dunk « , se demande-t-il.