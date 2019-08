Coups de feu et agressions à la fin du tournage d’un clip de Booba

Une quinzaine de personnes munies de battes de base-ball et d’armes à feu ont surgi sur le tournage du clip du morceau « Glaive » de Booba à Aulnay-sous-Bois vers minuit mardi, faisant plusieurs blessés, d’après une information d’Europe 1 confirmée par l’Agence France-Presse.

Parmi les personnes blessées, l’une a été touchée par balle à la cuisse, mais ses jours ne sont pas en danger, ont précisé ces sources. Le réalisateur du clip et un technicien ont également été blessés après avoir été frappés à coups de pieds, de poings et de battes de base-ball, a indiqué une source policière. Le parquet de Bobigny a ouvert une enquête.

Booba, qui n’était pas sur place au moment des faits, est un habitué des « clash » avec d’autres stars du rap. En août 2018, une rixe avait éclaté en plein aéroport d’Orly avec son rival Kaaris, sous les yeux des passagers ébahis. Les deux stars avaient été condamnées à 18 mois de prison avec sursis et 50 000 euros d’amende pour cette bagarre médiatisée.

Frères ennemis du rap français après avoir été proches, Élie Yaffa dit Booba, 42 ans, « le duc de Boulogne » qui a écoulé plus de 2 millions de disques en neuf albums et cinq mixtapes depuis 2002, et Armand Gnakouri Okou, alias Kaaris, 39 ans, n’ont pas cessé depuis la bagarre d’Orly de se lancer des piques, dans la tradition du clash.

Source: Rfi