Abdoulaye Diouf Sarr invité à venir militer à Risso …

«Ndékétéyoo» Abdoulaye Diouf Sarr est «Ajoor Ajoor» (habitant du Cayor). Le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, par ailleurs, Maire de Yoff, est bien originaire de Risso, appelé couramment, Risso Fall. Ce village traditionnel est situé dans l’arrondissement de Meckhé (5 Km), près de Koul Diop, dans le département de Tivaouane (région de Thiès). Une information qui remet, ainsi, en cause sa «souche» conçue comme typiquement léboue. Dans la course pour le fauteuil de Maire de Dakar, on l’entend souvent dire que «Ndakaaru» doit être géré par les vrais dakarois, faisant allusion exclusivement à l’ethnie léboue. Une tentative de vouloir écarter, tout bonnement, certains de ses challengers. Ce qui pousse, aujourd’hui, bien de ses parents restés au bercail (à Risso) à l’inviter à venir y militer. Comme pour lui signifier que : «Le séjour du tronc d’un baobab dans l’eau ne le transformera jamais en crocodile ». Le grand écrivain malien et auteur de «Sous l’orage», Seydou Badian, avait bien raison.

Ibrahima NGOM