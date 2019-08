Sédhiou :Mobilisation de 176 organisations de la société civile en assemblée générale à Sédhiou dans le cadre de la recherche de la paix en Casamance.

« Nous, populations du Sénégal, voulons que la paix revienne immédiatement en Casamance » : ce sont ces propos de Henry Tendeng de « Dynamique de Paix en Casamance », une structure qui a mobilisé les 176 organisations de la société civile en assemblée générale à Sédhiou dans le cadre de la recherche de la paix en Casamance. Financés par Ajws, ces acteurs de la paix veulent amener l’Etat et le Mouvement des forces démocratiques de Casamance (Mfdc) à la table de négociations pour une paix définitive en Casamance, a dit Henry Tendeng.

Cette coordination sous-régionale des organisations de la société civile pour la paix en Casamance (Coscpac) se sont donné comme missions de consolider les acquis sur la paix, de mobiliser davantage les acteurs de la paix de la région naturelle de la Casamance (Sédhiou, Kolda et Ziguinchor) et des pays limitrophes (Gambie et Guinée-Bissau). En plus, la Coscpac a recommandé de mettre en place des points focaux dans chaque département pour permettre la fluidité de l’information et de travailler afin que cette structure soit un cadre de plaidoyer et de réflexion.