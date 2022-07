Bruit de bottes à Pastef : Sonko en danger…il est menacé par

Ousmane Sonko est en danger depuis ses propos réitérés sur la Casamance. Les cadres de PASTEF ne veulent plus courir le risque de suivre leur leader Ousmane Sonko dans son suicide politique. Des cadres de Pastef se sont réunis pour envisager l’après Sonko. Le leader de Pastef a commis deux grosses bourdes sans s’en référer au comité directeur de la coalition : l’audience à Dakar avec le président Bissau Guinéen Embalo et ses propos sur la Casamance. Depuis lors, les cadres de PASTEF lui préparent une sortie honorable.

Avec Ousmane Sonko, il faut dorénavant s’attendre à chaque fois qu’il soulève une pierre qu’il se la jette sur ses propres pieds. Ousmane Sonko multiplie les bourdes. A chaque fois qu’il fait une sortie et espère qu’elle va faire mouche contre le pouvoir, c’est contre lui que les choses se tournent. Sa sortie sur la Casamance a suscité un tollé au sein de la classe politique et de l’opinion. Et au lieu de chercher à se faire amende honorable quand l’occasion lui en a été donnée, Ousmane Sonko a déclaré ne rien regretter sur ses propos qui mettent en danger la cohésion et l’unité de la nation.

Ousmane Sonko a montré une nouvelle fois le mépris qu’il affiche vis-à-vis des Sénégalais. Ousmane Sonko n’accepte jamais de se faire amende honorable en reconnaissant ses erreurs. Même à l’intérieur de son propre parti PASTEF, il n’accepte ni les critiques, ni la contradiction. Evidemment, ceci ne peut qu’irriter et frustrer les cadres de son parti, éreintés des comportements d’Ousmane Sonko…

Certaines grosses têtes du Mouvement National des Cadres Patriotes (MONCAP-PASTEF) qui font une analyse de la situation, en arrivent à la conclusion que le temps de revoir l’avenir de leur compagnonnage avec Sonko est arrivé. En effet, ils ont en sont tous arrivés à la conclusion que la situation ne peut pas perdurer et qu’ils ne peuvent plus laisser Ousmane Sonko se lancer dans des sorties qui ne font que discréditer leur parti.

Ousmane Sonko est en train de conduire PASTEF à sa perte politique à cause de sa démarche populiste. Les cadres de PASTEF ne veulent pas le laisser continuer à entraîner leur parti dans sa démarche suicidaire. C’est pourquoi, une fronde se prépare à l’intérieur de PASTEF pour dire non aux démarches solitaires d’Ousmane Sonko. Ce dernier a même poussé le bouchon trop loin en sollicitant une audience secrète avec le Président Embalo de la Guinée-Bissau pour obtenir une médiation auprès du Président Macky Sall.

Ousmane Sonko a trop menti aux cadres de son parti sur le lieu et les raisons de son audience avec Embalo. N’eût été la circulation de photos attestant la tenue de cette audience, Ousmane Sonko n’en parlerait jamais aux responsables de son parti. D’ailleurs, il faut voir comment les membres de ce parti avaient été gênés au début quand on évoquait cette audience.

La faute à Sonko qui leur avait dissimulé la vérité. Et, il continue à le faire. Ousmane Sonko ne veut pas donner aux membres de son parti les véritables raisons de cette audience. Alors que c’est lui qui l’a sollicité pour supplier Embalo de mener une médiation auprès de Macky Sall sur l’affaire qui l’oppose à Adji Sarr.

Les conséquences des agissements d’Ousmane Sonko commencent donc à se faire sentir à l’intérieur de son parti. Et la réponse lui est donnée par les cadres de PASTEF qui refusent d’être des moutons de panurge. Ils ont initié une fronde et ne s’arrêteront que lorsqu’ils auront obtenu ce qu’ils veulent. Ils ne peuvent plus supporter les agissements de Sonko qui doit faire amende honorable en arrêtant ses démarches solitaires.

La Rédaction de xibaaru