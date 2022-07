Sonko plongé dans un deal et Khaf dans le noir…Mimi Touré file vers la victoire

En pleine campagne pour les Législatives, Mimi Touré, tête de liste de Benno Bokk Yakaar mène une campagne paisible avec une opposition occupée à régler des problèmes personnels. Ousmane Sonko est plongé dans les deals pour essayer d’empêcher le procès Adji Sarr qui risque de mettre fin à sa carrière politique. Khalifa Sall de son côté, est dans le noir total puisque sa candidature à la présidentielle de 2024 est compromise par sa condamnation pour détournement de la caisse d’avance mais surtout par Barthélémy Dias, son fidèle allié qui change de comportement depuis qu’il est maire de Dakar…

La voie est donc libre pour Aminata Touré qui déroule tranquillement son programme de campagne. Il n’existe vraiment pas d’obstacles à travers son chemin. Partout où sa caravane passe, l’on sent la forte mobilisation derrière sa personne. Ni Ousmane Sonko, ni Khalifa Ababacar Sall ne peuvent voler au secours de leurs troupes lâchées dans l’arène. Yewwi Askan Wi a du mal à suivre le rythme imprimé à la campagne par la tête de file de Benno Bokk Yakaar.

En tentant à chaque fois d’attirer les Sénégalais derrière sa personne à travers la manipulation, Ousmane Sonko vient de tomber dans son propre piège. Actuellement, il est plus préoccupé à se tirer d’affaire dans l’affaire Adji Sarr depuis que cette dernière a promis de balancer des vidéos. Des vidéos qui montrent Ousmane Sonko nu. Une véritable bombe qui va mettre fin à la carrière politique du leader du Pastef…

Quant à Khalifa Ababacar Sall, il a lui aussi les mains liées face à la situation. Khalifa Ababacar Sall avait été pressenti au début par Yewwi Askan Wi pour être sa tête de liste nationale. Mais face à la fermeté affichée par le camp du pouvoir qui était prêt à rejeter la liste de Yewwi Askan Wi si le nom de Khalifa Sall y figurait, du fait qu’il est frappé d’inéligibilité du fait de sa condamnation dans l’affaire de la caisse d’avance de la mairie de la ville de Dakar, l’opposition avec Sonko a préféré reculer.

Khalifa Sall est donc impuissant. Il ne peut s’impliquer comme il faut dans la campagne. Or, en dehors de Khalifa Sall et d’Ousmane Sonko, que pèsent sur la balance les autres leaders de Yewwi Askan Wi. Ils ne sont rien que des coquille vides. Faute d’interlocuteurs de taille face à elle durant cette campagne électorale, Mimi Touré vogue en toute liberté, et est en train de sillonner le pays en ce moment. L’adversaire a décidé de lui abandonner le terrain. Sans un programme solide et avec comme seule révendication, le « troisième » mandat de Macky Sall, l’opposition dirigée par Sonko devient ridicule aux yeux des Sénégalais.

Les membres de la mouvance présidentielle peuvent mener leur campagne en toute tranquillité. La victoire s’ouvre à eux avant même qu’il ne soit l’heure. Le Président de la République Macky Sall qui est en train de suivre la campagne dans ses salons au Palais, a de quoi jubiler. Il pourra en toute sérénité gouverner le Sénégal au soir des élections législatives. Il a plusieurs chantiers à terminer et il n’aimerait pas être diverti, surtout par une opposition qui n’a pour seule arme que le dénigrement.

Macky Sall sait ensuite qu’il ne s’est pas trompé dans son choix de confier les rênes de la campagne de Benno Bokk Yakaar à Mimi Touré. Cette dernière forme un duo avec Amadou Ba qui lui aussi est en train de dérouler une campagne de proximité. Yewwi Askan Wi qui est contraint d’abandonner le terrain, assiste impuissant au déroulement de la situation. Si c’était un combat de boxe, il y a longtemps que les leaders de cette coalition auraient jeté l’éponge.

La Rédaction de xibaaru