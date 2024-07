Avion : brûlée par du thé, elle réclame près 1 milliard CFA

Le 15 mai dernier, un vol de JetBlue reliant Orlando à Hartford a connu un incident inhabituel mais « grave ». Une passagère a été grièvement brûlée lorsque du thé brûlant lui a été renversé dessus en plein service, à cause de fortes turbulences. Les blessures sévères qu’elle a subies l’ont amenée à déposer une plainte contre la compagnie aérienne.

L’incident a causé des brûlures importantes sur la poitrine, les jambes, les fesses et le bras droit de la passagère. Selon la plaignante, l’eau utilisée pour le thé était excessivement chaud, ce qui témoigne de la négligence de la compagnie aérienne. De plus, elle accuse le personnel de bord de ne pas avoir réagi adéquatement pour soulager ses douleurs. Les blessures sont si graves qu’elles pourraient nécessiter une greffe de peau, et elle demande 1,5 million de dollars, soit 905,46 millions de Francs CFA de dommages et intérêts.

La plaignante affirme que l’eau utilisée pour le thé était beaucoup trop chaude, ce qui a amplifié les blessures causées par les turbulences. Elle estime que la compagnie aérienne aurait dû prendre des précautions supplémentaires pour assurer la sécurité des passagers, même en cas de turbulences. En outre, elle reproche au personnel de bord de n’avoir rien fait pour atténuer ses douleurs après l’incident, ce qui a aggravé sa situation.

JetBlue n’a pas encore commenté cette plainte. Toutefois, la compagnie pourrait défendre sa position en soulignant que les turbulences étaient imprévisibles et hors de leur contrôle. Les turbulences sont de plus en plus fréquentes et violentes, ce qui pousse les compagnies aériennes à revoir leurs protocoles de sécurité pour protéger les passagers.

Source Linfodrome