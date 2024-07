Diomaye-Macky : des similitudes et des différences…Qui fait pire ?

Ousmane Sonko, alors leader de Pastef et ses responsables avaient promis une profonde rupture systémique lorsqu’ils prendraient le pouvoir. Pour eux, Macky et son système avait plongé le pays dans une récession économique et le système mis en place par Macky était synonyme de détournements de bien publics, de népotisme et favoritisme dans les nominations, d’impunité et de mal gouvernance. Sonko avait lancé un appel à rompre totalement avec la politique de Macky et à se défaire d’un Sénégal corrompu par ses dirigeants depuis 1960.

Aujourd’hui, la coalition dirigée par Sonko est au pouvoir avec Bassirou Diomaye Faye au poste de Président de la République…Xibaaru vous fait l’état des lieux. Qu’est-ce qui a changé depuis le départ de Macky Sall ? Quelles sont les similitudes entre l’ancien président et son successeur au Palais ? Existe-t-il des différences de gouvernance entre les deux administrations ? Que pensent les Sénégalais des 100 premiers jours du Président Bassirou Diomaye Faye et de son puissant premier ministre ?

La rupture

Le choix de Bassirou Diomaye Faye pour occuper le fauteuil de 5ème président de la République confirme la rupture prônée par le Pastef et la coalition Diomaye Président. Ce que prônent Ousmane Sonko leader du parti Les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF) et ses partisans, c’est d’abord le souverainisme. « Nous sommes toujours attachés à la France qui nous a toujours dominés, qui nous a toujours colonisés. Pour parler de rupture, il faut d’abord couper ce lien » déclarait un militant de pastef au lendemain de la victoire du candidat de la coalition soutenue par leur parti.

La rupture avec la France ne s’est pas opérée. Le Président Bassirou Diomaye Faye va effectuer ce jour son second voyage en France pour participer à l’ouverture des jeux olympiques. Rien n’a changé sur les relations avec la France. Ousmane Sonko qui exigeait le départ des troupes françaises du Sénégal ajoutant que ce point « était non négociable » a transféré le problème à l’Armée Sénégalaise qui doit évaluer la présence des troupes françaises sur le territoire. Mais à ce jour, il n’existe aucune rupture et le président Diomaye fait comme Macky. Il fait des photos avec Macron sur le perron de l’Elysée et affiche un grand sourire.

Changement

Quelque chose a-t-il changé depuis le départ de Macky Sall ? Au vu et au su des démarches du président Bassirou Diomaye Faye et de son Premier ministre Ousmane Sonko, rien n’a changé. Le Palais est toujours le lieu de travail du président. Le premier ministre occupe le Petit palais. Le Protocole n’a pas changé. Le président Diomaye est dans une berline luxueuse comme Macky accompagné d’une quinzaine de voitures. La circulation est bloquée à son passage. Tout comme le cortège du Premier ministre. A ce niveau, rien n’a changé. C’est toujours du Macky.

Similitudes entre Macky et le duo Diomaye-Sonko

Le duo Diomaye-Sonko avait promis un changement dans les nominations. Ils le soumettraient à des appels à candidature. Mais en 3 mois de présence au Palais, Diomaye et Sonko ont nommé plus de 200 personnes à des postes de PCA, PDG, DG et Directeurs. Ils ont nommé en 3 mois plus que Macky Sall entre 2012 et 2014. Sonko et Diomaye ont fait pire que celui qu’ils accusent de népotisme et de favoritisme. Macky a nommé son frère et son beau-frère. Mais Diomaye et Sonko ont nommé une famille entière (père, mère et fille) dans leur administration. Une première dans un état dit démocratique.

Administration

Sous Macky Sall, aucun ministre n’osait mette dans son cabinet son frère ou un membre de sa famille sans passer par le filtre du secrétariat général du gouvernement. Mais dans l’administration Diomaye-Sonko, certains ministres ont transformé leur cabinet en une confrérie familiale et d’autres y ont installé leur communauté rurale. Du jamais vu depuis le Sénégal indépendant. La gouvernance sous Diomaye est parsemée d’injustices. Un homme nommé notaire (le notariat est consacré par un concours), un agents social nommés en tant que médecin…

Cent jours après, les Sénégalais se demandent « qui est le pilote dans l’avion » ? Sonko ou Diomaye, la rupture tant prônée est encore inexistante. Le PROJET de Sonko pour lequel Bassirou Diomaye Diakhar Faye a été élu président est encore inexistant selon le concepteur du projet et leader de Pastef. Les Sénégalais n’ont encore rien vu et espèrent toujours voir des lendemains meilleurs. Macky est parti mais le système demeure avec Sonko comme capitaine et Diomaye au gouvernail.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn