Guy Marius Sagna…«l’anti-impérialiste» qui fait peur aux chefs d’état de la CEDEAO

Le parti des Patriotes Africain du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a réussi à séduire les panafricains. Ousmane Sonko et ses camarades comme Guy Marius Sagna avec « Frapp-France dégage » ont toujours ramé à contre-courant des puissances étrangères. Avec l’élection de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, beaucoup espéraient voir le Sénégal dans le groupe des pays de l’AES (Alliance des États du Sahel). Malheureusement, ce rêve n’est pas prêt de se réaliser. Malgré cela l’activiste Guy Marius Sagna fait trembler toute la CEDEAO.

S’il y’a un sénégalais qui fait parler de lui ces derniers jours, c’est bien Guy Marius Sagna. Depuis quelque temps, il secoue le Parlement de la CEDEAO. Ces positions ne sont pas du goût de ses collègues députés. Les images de l’altercation, le 21 juillet, entre lui et la deuxième vice-présidente ivoirienne du Parlement de l’organisation ont fait le tour de la toile. Critiqué pour ses « excès verbaux », Guy met l’accélérateur. Faut dire que l’opinion des autres députés le laisse de marbre.

Ce mercredi, il a réagi au communiqué du bureau du parlement. Dans la note parvenue à la rédaction, le bureau fustigeait les dérives verbales de Guy Marius Sagna. En réponse, Guy Marius a dit ce qui suit : «Je n’ai pas besoin d’être soutenu par le bureau du parlement de la CEDEAO qui, par son communiqué, confirme bien l’existence de la CEDEAO des chefs d’État : sa seule préoccupation. L’avis illégitime et illégal du bureau de la CEDEAO ne m’intéresse pas. Ma seule préoccupation : le panafricanisme au service des peuples africains et non l’impérialisme et de certains chefs d’État qui sont ses valets».

Cette réponse se veut claire. Et démontre clairement que Guy Marius Sagna ne compte pas s’en arrêter là. Même si ses positions pourraient nuire à l’image du Sénégal, il reste constant dans sa démarche. Secrétaire administratif du Front pour une révolution anti-impérialiste, populaire et panafricaine (Frapp-France dégage), Guy a toujours été critique contre la CEDEAO. Pour ces camarades panafricanistes, l’institution sous-régionale n’est qu’une marionnette à la solde. Ces positions du sénégalais l’ont mis sur la sellette. Certains députés du Parlement veulent le virer du parlement.

Mais cette polémique révigore Guy Marius Sagna qui s’était perdu dans son combat panafricaniste. Depuis l’arrivée de Sonko et Diomaye au pouvoir, les défenseurs de ce courant se sentaient abandonnés par le Sénégal. Ni le Président ni son premier ministre n’ont voulu se lancer sur ce chemin radical. Alors, c’est au «député du peuple» de continuer le combat de Pastef. Ce, au grand bonheur de ces camarades activistes de la sous-région. Ces derniers ont même tenu à marquer leur soutien à leur frère face aux critiques venues de tout bord.

En effet, plus de 20 organisations de la société civile togolaise ont apporté leur soutien à Guy Marius Sagna, menacé d’une motion de destitution au Parlement de la CEDEAO. Dans un communiqué publié le 24 juillet 2024, le front «Touche Pas A Ma Constitution» condamne fermement cette initiative lancée par un député togolais. Pour ce collectif regroupant diverses associations de défense des droits humains et mouvements citoyens, le député sénégalais incarne «le prolongement des positions du Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye» en faveur d’une CEDEAO respectueuse de l’ordre constitutionnel dans les pays membres.

Des avis favorables à Guy Marius Sagna sur les réseaux sociaux. Malheureusement, pour le député sénégalais, il n’est pas sur la bonne voie. S’il n’enlève pas son pied de l’accélérateur, il risque de faire vivre au Sénégal une série de crises diplomatiques. On ne peut pas se prévaloir du droit d’attaquer des chefs d’État uniquement parce qu’on est député de la CEDEAO. C’est une position dangereuse qui pourrait avoir des conséquences dans la gouvernance de Diomaye et Sonko.

Que toutes les personnes qui applaudissent Guy fassent attention. Le panafricanisme tel qu’on nous le vend ne peut régler la situation actuelle de l’Afrique. Les hommes et femmes qui incarnent ce courant de pensée ont une politique des plus simplistes qui consiste tout simplement à mettre sur le compte de l’impérialisme tous les maux de l’Afrique. Ils n’ont pour la plupart ni instruction ni formation encore moins les compétences. Ils n’ont aucun projet de société, aucune vision du développement. Et ce sont eux qui se permettent de donner des leçons à l’Afrique !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru