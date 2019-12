Buffon bat un nouveau record…

Gianluigi Buffon est devenu hier mercredi soir à Leverkusen le deuxième plus vieux joueur de l’histoire de la Ligue des Champions. Il faudra patienter pour détrôner celui qui le précède, un certain Marco Ballota.

La Juventus Turin s’est imposée ce mercredi soir 2-0 sur le terrain du Bayer Leverkusen en Ligue des Champions. Une rencontre théâtre de la première apparition de Gianluigi Buffon cette saison sur la scène européenne. L’Italien en a profité pour battre un record de longévité.

À 41 ans et 317 jours, l’ancien Parisien est devenu le deuxième joueur le plus vieux de l’histoire de la C1 à disputer un match dans la compétition, derrière Marco Ballota. Désormais retraité, ce dernier, également gardien de but, avait joué avec la Lazio contre le Real Madrid le 11 décembre 2007 à 43 ans et 252 jours. Si « Gigi » veut battre le record de son compatriote, il devra jouer deux saisons de plus.