Bulletins falsifiés à Kolda : Pourquoi le proviseur est exclu du dossier ?

Le censeur et son collègue professeur d’EPS et la bachelière A.B du Lycée Bouna Kane de Kolda avaient été arrêtés et déferrés au parquet. Ils sont tous les trois placés sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, faux usage de faux. Mais le plus cocasse dans cette affaire, c’est que sur ces bulletins falsifiés, figurent le cachet et la signature du proviseur qui pourtant s’est dédouané de l’affaire, renseigne Sénégal7.

La question qui se pose est de savoir pourquoi le proviseur a été exclu du dossier ?