Meurtre de Lamine Koïta : Les 5 policiers condamnés par le tribunal de Fatick

Deux ans de prison dont six mois avec sursis. C’est la peine que le tribunal de Grande Instance de Fatick a prononcée ce jeudi contre les cinq (5) policiers cités dans le meurtre de Lamine Koïta. Le conducteur de moto jakarta est décédé le 10 février 2020, lors d’une course poursuite avec des éléments de la Brigade de recherches de la police de Fatick.

L’autopsie qui a été réalisée sur le corps de Lamine Koïta au lendemain de sa mort, avait révélé « une mort naturelle à la suite d’une cardiopathie valvulaire et ischémique décompensée et une absence de signe traumatique et de trace de violence ».

Des résultats que la famille de la victime avait réfutés avec véhémence, soutenant mordicus que Lamine Koïta a été tué par les policiers. Ce jeudi justice a été rendu par le tribunal de Grande Instance de Fatick.