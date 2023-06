Bureaux de vote délocalisés à Touba : Abdou Bara Doly accuse Macky et Sonko

Samedi dernier, le khalife général des mouride décidait de la délocalisation des bureaux de vote et la cessation de toute activité politique au niveau de Touba. Selon Serigne Abdou Mbacké Bara Dolly invité de l’ »Info Matin » sur la TFM, Touba est un titre foncier. Toute décision du khalife doit d’abord être appliquée par sa famille proche et donc les fils et petits-fils de Serigne Touba.

A l’en croire, depuis Abdoulaye Wade, Touba est entre les mains de l’opposition. Il a plus de 500 000 électeurs dans le pays, Macky Sall n’a jamais gagné la ville. Par ailleurs, il indexe les partisans de Macky Sall et de Benno Bokk Yaakaar qui ont tenu un meeting dans la résidence Cheikhoul Khadim pendant les élections législatives. «Le khalife ne pouvait pas se prononcer en ce moment. On aurait sans doute dit que Macky a perdu à cause de lui».

Bara Doly, repris par Seneweb, ajoute que pendant les dernières émeutes, les « pastefiens » se sont réunis pour se donner rendez-vous au niveau du rond-point pour allumer des pneus. Ce qui ne s’est jamais passé à Touba. Il faut donc dire que Macky Sall et Ousmane Sonko sont à l’origine de cette décision du khalife général des mourides.