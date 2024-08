Ça chauffe sur Sonko-Diomaye…Economie en berne, chômage en hausse, construction en chute…

Il ne fait pas bon d’être à la place du président Bassirou Diomaye Faye ou de son Premier Ousmane Sonko. Tous les voyants sont rouges. Les secteurs primaires et secondaires de l’économie ainsi que plusieurs sous-secteurs sont contre performants. Les Sénégalais font face à une augmentation du chômage mais aussi à une recrudescence de la violence. Entre le manque d’argent chronique et l’insécurité galopante, les populations fondent tout leurs espoirs sur le nouveau président et son premier ministre. Mais Diomaye et Sonko sont plutôt préoccupés par d’autres problèmes. Ils sont emmaillotés dans un tourbillon politique.

Le président Bassirou Diomaye Faye a été élu au premier tour à 54% car les Sénégalais ont cru au slogan « Sonko Moy Diomaye »…« Diomaye Moy Sonko » (Sonko est Diomaye…Diomaye est Sonko). C’est fort de cette confiance que Diomaye a confié les rênes du gouvernement à Sonko. Et les Sénégalais attendaient le miracle dès la prise de fonction des nouveaux dirigeants. Sonko avait promis au peuple qu’une fois élu, il n’aurait pas besoin de période de grâce car il avait des solutions à tous les problèmes en se référant à son livre « Solutions pour un Sénégal nouveau ».

Mais dans la gestion d’un état, la pratique est bien plus difficile que la théorie. Et les populations sénégalaises vont l’apprendre à leurs dépens. Sonko avait promis des Solutions dans chaque secteur pour aboutir à « un Sénégal nouveau ». En lieu et place des emplois, on assiste à des mises systématiques au chômage. Selon plusieurs articles de presse, le Port Autonome de Dakar a mis fin à plus de 700 contrats de travail. La Lonase à a suspendu les contrats de plus de 500 travailleurs. Le Premier ministre lui-même, a demandé la révision de tous les contrats d’embauche des années 2022-2023-2024…

Aux problèmes d’embauche, il faut ajouter des problèmes économiques. Selon la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) « l’activité économique interne, mesurée par l’indice général d’activité, s’est repliée de 4,2% en rythme mensuel en juin 2024. Cette contreperformance est imputable aux secteurs primaire (-27,2%) et secondaire (-8,2%), et aux taxes sur biens et services (-19,4%). Cette baisse est liée au recul aussi bien du sous-secteur de l’élevage (-31,9%) que de la pêche (-12,0%). Sur un an, le secteur s’est replié de 8,4%, en juin 2024, en liaison avec les contreperformances observées dans l’élevage (-9,8%) et la pêche (-4,7%). »

La Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) a aussi noté une contreperformance dans les secteurs de la construction et de l’industrie du ciment qui sont en chute libre. Selon la DPEE, cette contreperformance est due principalement à la construction (-26,3%), à la « production de la filature, du tissage et de l’ennoblissement textile » (-20,9%), à la fabrication de matériels de transport (-43,5%), à la fabrication de produits chimiques de base (-18,9%), à la « fabrication de ciment et d’autres matériaux de construction ». A cela, il faut ajouter que le Premier ministre a fait arrêter les constructions sur le littoral et dans plusieurs autres chantiers du pays. Les entreprises, faute de travail, ont licencié des milliers de travailleurs…

Selon la DPEE, « au mois de juin 2024, les importations de biens du Sénégal ont baissé de 13,9% (-85,0 milliards), en variation mensuelle, pour se situer à 524,7 milliards confirmant la baisse des activités portuaires ». Et à cela, il faut combiner les ruptures de contrats de centaines de travailleurs au Port Autonome de Dakar qui est ce fleuron de l’industrie sénégalaise qui a perdu son lustre d’antan.

Mais ce ne sont seulement les problèmes d’économie qui font plier les foyers des Sénégalais. Il y a aussi l’insécurité grandissante. Des meurtres et des agressions violentes secouent le quotidien des Sénégalais. En plus d’être agressés par la cherté de la vie et la faiblesse de leur pouvoir d’achat, les Sénégalais ont peur de sortir. Et pendant ce temps, les nouvelles autorités sont préoccupées par leurs équations politiques…

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn