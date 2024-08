Sonko installe la peur chez les anciens Ministres, DG et PCA…C’est grave !

Ousmane Sonko a finalement réussi à installer la psychose dans le camp des anciens vainqueurs devenus opposants aujourd’hui. Tous les anciens ministres, députés, PDG, DG et PCA vont réfléchir deux fois avant de s’en prendre à Sonko car il leur réserve une surprise désagréable. L’actuel Premier ministre a mis des peaux de bananes sur le chemin des nouveaux opposants. C’est la peur partout. Le tout puissant, Ousmane Sonko, celui qui gère réellement les affaires de ce pays, a installé des barrières pour restreindre leur liberté. Ils sont souvent bloqués à l’aéroport pour des raisons inconnues. La dernière victime de Sonko est l’ancien DG de la Lonase…

Le mardi dernier au matin, l’ancien ministre des sports, Lat Diop, a été arrêté vers les coups de 7 heures du matin à l’Aéroport International Blaise Diagne de Dakar (AIBD). L’ancien directeur général de la Lonase a pu quitter le commissariat spécial de l’aéroport où il était placé en garde à vue. Son arrestation intervient alors qu’il s’apprêtait à voyager…Son passeport diplomatique lui a été confisqué. Selon les autorités, son passeport a expiré et le nommé Lat Diop n’est plus ministre. Sauf que ce que les autorités omettent de dire, c’est qu’un ancien ministre a droit à un passeport diplomatique jusqu’à ce que les autorités décident de le lui retirer.

Cette nouvelle méthode de bloquer d’anciens dignitaires est apparue depuis l’installation des nouvelles autorités. C’est une stratégie de com du premier ministre pour mettre la peur dans le camp de l’opposition. Quand un ancien ministre ou un ancien DG ne peut voyager, cela constitue une entorse à la liberté de circuler. Avec ces interdictions inopinées, les autorités humilient les anciens dignitaires qui ont droit de circuler avec leurs passeports diplomatiques. C’est ce qu’a vécu la députée de l’opposition Adji Mergane Kanouté.

Adji Mergane Kanouté de raconter sa mésaventure à l’aéroport : « Je viens d’en être victime mais heureusement que je suis une parlementaire en fonction, élue au suffrage universel direct comme son Excellence le Président Diomaye Faye. Après vérification, mon passeport diplomatique m’a été remis ». Avant de fulminer : « Les nouvelles autorités doivent savoir raison garder, rester sereines et classe, avoir de la retenue et de l’élégance dans les actes ».

Mais il y a aussi des interdictions de voyager qui mettent en danger la vie de certains dignitaires. Un ancien responsable du régime Wade qui avait même soutenu la coalition Diomaye, a été humilié à l’aéroport de Dakar. Papa Samba Mboup, qui devait se rendre en France pour un rendez-vous médical, a vu son passeport diplomatique confisqué par la police des frontières. Après des vérifications et des interventions des plus hautes autorités, son passeport lui a été restitué. Heureusement, il pourra enfin partir se soigner. Sans cela, la situation aurait pu devenir très grave et compliquée.

Pourquoi toutes ces humiliations ? Le régime de Diomaye-Sonko veut, à travers ces opérations de « blocage » de certaines autorités, montrer aux Sénégalais assoiffés de justice et de reddition des comptes, leur volonté de poursuivre les anciens dignitaires et de ne laisser aucun passer entre les mailles du filet. C’est juste des opérations de com ciblées. Qu’on bloque l’ancien ministre Lat Diop à l’aéroport, de le laisser ensuite rentrer chez lui ou de maintenir une députée à l’aéroport avant de la laisser voyager, quel intérêt pour le développement du Sénégal ?

Le Premier ministre Ousmane Sonko agit comme s’il était encore dans l’opposition car il accuse plusieurs de ses concitoyens d’être des délinquants financiers. Lui et ses DG accusent certains opposants d’être des milliardaires et font planer des épées de Damoclès au-dessus des têtes. Des opposants qui sont systématiquement bloqués à l’aéroport de Dakar…Sonko et son gouvernement sont-ils encore dans le populisme ? Populistes dans l’opposition, cela peut se comprendre, mais populistes au pouvoir est une aberration politique.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn