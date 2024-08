Sonko au pouvoir…Pastef devient allergique aux critiques

« Qui vit par l’épée, périra par l’épée» ! Voilà une expression sur laquelle les membres du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) doivent méditer. Les partisans de Ousmane Sonko ne tolèrent aucune critique sur leur leader. Toute personne qui se lance dans cette entreprise est lynchée. Et pourtant, la nouvelle opposition et une partie de la société civile ne font que suivre les traces de l’ancien chef de l’opposition radicale.

S’il y a un parti qui est allergique aux critiques, c’est bien Pastef. Voilà un parti qui a toujours voulu prôner la pensée unique. Pour les partisans de Ousmane Sonko, personne ne doit critiquer l’actuel premier ministre et le président Bassirou Diomaye Faye. Si on suit la logique des patriotes, tous les sénégalais, sans exception, devraient suivre la voie tracée par leur leader. Toute personne qui aura l’outrecuidance de ne pas se conformer à cette réalité risque de le payer cash. C’est ainsi qu’une véritable dictature est née sur les réseaux sociaux. Toute personne critique risque d’être lynchée sur la toile. Les moins chanceux risquent d’avoir maille avec la justice.

Et ce n’est pas Alioune Tine qui dira le contraire. Ce fervent défenseur de Pastef a été la cible de «l’armée mexicaine» de Ousmane Sonko. Son seul tort est d’avoir donné son opinion sur la confusion des rôles au sommet de l’Etat. «Qu’on le veuille ou non, c’est Sonko qui gouverne. Moi, je le voyais bien à la présidence comme directeur de cabinet du président de la République, secrétaire général de la présidence comme Jean Collin ou Ousmane Tanor Dieng. Si c’était le cas, il n’y aurait pas eu cette espèce de confusion des rôles. La meilleure place pour Sonko, c’était à la présidence», avait déclaré le leader d’Afrikajom Center dans le «Grand Jury» de la Rfm. Des propos qui ont suffi pour qu’il soit la cible.

Ces propos de Alioune Tine ont suffi pour déclencher une tempête chez les anti-critiques. Alioune Tine a été attaqué de tous les bords. Les patriotes se sont défoulés sur lui uniquement pour avoir donné son opinion. Ces hommes et femmes ont tout bonnement oublié tout ce que le droit de l’hommiste a fait pour défendre leur leader. Dans une sortie, le commissaire scientifique chargé du numérique du parti Pastef est allé jusqu’à dire que l’intervention du droit de l’hommiste « pourrait être perçue comme une tentative de jouer sur l’orgueil du Président pour créer une discorde inutile ». Tout le travail accompli par M. Tine est jeté à la fenêtre uniquement parce qu’il y’a de petits esprits qui refusent toutes critiques envers Sonko ou Diomaye.

Mais si un parti ne doit pas être allergique aux critiques, c’est bien Pastef. Ousmane Sonko et ses partisans ont joui d’une liberté d’expression et d’une liberté de ton jamais égalées dans l’histoire politique du Sénégal. Et même après leur accession à la magistrature suprême, certains d’entre eux continuent toujours à être des maîtres dans ce domaine, à commencer par le Premier ministre. Ousmane Sonko ne rate jamais l’occasion de tirer sur l’opposition. Des membres de son parti n’hésitent pas à demander l’interpellation d’un tel uniquement pour ses positions. Pourtant, ces personnes n’ont pas encore fait le quart de ce qu’ils ont fait vivre à Macky.

La société civile et certains membres de l’opposition ne font que prendre au mot le président du Parti Pastef qui déclarait, quand il était dans l’opposition, qu’une fois arrivés au pouvoir, lui et ses partisans ne voulaient profiter aucunement d’un délai de grâce. Alors, cette phobie de la critique doit être mise de côté. Malheureusement, on est loin du compte. Au vu de la manière dont les choses fonctionnent, on se croirait dans le dernier mandat de Macky Sall. Une voie qui n’est pas sans conséquences.

D’ailleurs, la première personne arrêtée sous ce régime l’a été après des propos tenus contre le premier ministre. Le procureur s’était même saisi dans cette affaire. Pendant ce temps, un membre de Pastef s’en était violemment pris aux magistrats dans cette même affaire. Mais il échappera à la prison. Un autre patriote a franchi le rubicon. Cet homme, qui portait le drapeau lors des sorties de Ousmane Sonko, avait insulté le président. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Des patriotes s’étaient même insurgés de ces propos. Mais il ne lui est rien arrivé. Pourtant, le «Jubanti», prôné par l’actuel régime, devait commencer par cet homme.

Si le Pastef a accédé au pouvoir, c’est grâce au verbe facile de ses leaders. Ce parti a franchi toutes les lignes pour «défendre le projet». Des magistrats ont été cloués au pilori. Des forces de défense et de sécurité peintes sous leurs habits les plus sombres. Des chefs religieux ont été insultés, leurs noms traînés dans la boue. Et pour ne rien arranger, la politique prônée par Pastef a fini par diviser les sénégalais. A suivre les débats, on serait tenté de croire que deux Sénégal s’affrontent. Celui des patriotes et celui des non patriotes. Tout ceci s’est produit sur un passé bien récent.

Alors si les nouvelles autorités veulent se braquer, elles risquent de faire pire que l’ancien régime en termes de privation des libertés. Le Pastef a ouvert les yeux aux sénégalais. Grâce à Ousmane Sonko, les sénégalais ont une nouvelle perception de la liberté d’expression. Et ces hommes et femmes qui ont défendu le fameux projet ne laisseront personne les priver de ce droit. Si réellement, les 54% de sénégalais ne voulaient pas de changement, ils ne voteraient jamais pour un candidat choisi par l’ancien maire de Ziguinchor. Il est grand temps pour ce parti de suivre les conseils de Idrissa Seck. Comme le disait le patron de Rewmi, «il faut dilater ta poitrine». Le Sénégal ne veut plus d’un Etat policier !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn