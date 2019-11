Ce mardi 19 novembre, Cyril Hanouna a révélé sur le plateau de TPMP avoir reçu une convocation devant le tribunal correctionnel. La production des Z’Amours (France 2) reproche à l’animateur et à Gilles Verdez d’avoir révélés de faux montants concernant le coup de l’émission.

Cyril Hanouna bientôt mis en examen ? Ce mardi 19 novembre, l’animateur de TPMP a fait une révélation qui a surpris ses chroniqueurs sur le plateau de C8. Il a expliqué avoir récemment reçu un courrier officiel, apporté par les huissiers de justice.

« En fait, ça vient d’une vieille histoire où Gilles Verdez avait parlé du coup de l’émission Les Z’Amours. Et je vous le dis, on va être mis en examen Gilles Verdez et moi, on va passer devant le tribunal correctionnel. C’est une histoire de ouf », a-t-il expliqué avant de lancer en vidéo un résumé de l’affaire. Les propos ont été tenus en 2018 par Gilles Verdez : le chroniqueur révélait que selon ses informations, la production des Z’Amours vendait chaque émission 70 000 euros à France 2, alors qu’elle ne coûtait que 10 000 euros à produire. « La lettre commence comme ça : Monsieur, en application de l’article 51-1 de la loi du 29 juillet 1880, je vous informe que j’envisage votre mise en examen », a lu Cyril Hanouna.

Sur le plateau, les chroniqueurs de TPMP sont tous totalement surpris et abasourdis par cette révélation. Cyril Hanouna a lui lancé un message à France Télévisions : « C’est vraiment ridicule, je pense qu’ils n’ont vraiment rien d’autre à faire (…) Je pense que France Télévisions devrait intervenir », a-t-il lâché. Pour autant, l’animateur ne compte pas manquer à ses devoirs après cette convocation, bien au contraire. « S’il faut aller s’expliquer devant la juge avec Gilles Verdez, on se fera un plaisir de le faire », a déclaré Cyril Hanouna. Affaire à suivre…