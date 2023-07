Cameroun : la belle nymphe payait son loyer en nature…Le bailleur aux anges

Le bailleur se faisait payer le loyer en nature jusqu’à ce que sa femme découvre le pot aux roses

L’accord entre Chamberlain S., 56 ans, et Ornella M., 31 ans, en vigueur depuis 2020, a été découvert dimanche par l’épouse du bailleur.

Chamberlain S., 56 ans, chauffeur de camion, voit son couple jouir d’un relatif confort grâce aux loyers issus de logements construits du côté de Bojongo, par Bonabéri (Douala IV). En février 2020, une nouvelle personne frappe à la porte du camp. Ornella M., 31 ans, va prendre un studio.

Lors des discussions avec le bailleur, elle dira, s’agissant de son travail : « Je sors la nuit, je reviens le matin ». Ils se comprendront. Le loyer sera fixé à 25.000 F par mois. La jeune femme s’acquitte des trois premiers mois exigés pour l’entrée, et il est prévu un paiement bimestriel. La locataire recevra bien entendu un reçu de 50.000 F à chaque fois.

Les deux premiers mois passés, Chamberlain retourne vers Ornella, et lui déclare sa flamme, et lui propose un nouvel accord : une aide si elle cède. Elle ne paiera plus le loyer. Du moins, plus en argent. La jeune femme accepte. Chamberlain promet de lui établir néanmoins, à chaque échéance, les reçus correspondants. Pour la clarté de la comptabilité que tient son épouse.

Dans cet arrangement, Ornella fait aussi preuve de bonne volonté : Chamberlain passera en priorité. Donc, même si elle est sortie, qu’elle est en train de travailler, s’il éprouve quelque besoin de « paiement », elle s’emploiera à le faire. Seulement, jamais dans son studio. Deal !

L’accord va courir dès la mi-2020. Et se poursuivre sans encombre sur près de trois exercices budgétaires. A chaque fois que son épouse s’enquiert du loyer d’Ornella, le seul qu’elle ne perçoit pas elle-même dans le camp, Chamberlain dit quelle a déjà payé, sort une copie de reçu, et parfois de l’argent issu de sa propre poche.

Pour la bailleresse, cette jeune femme est la meilleure locataire du camp. Mais en janvier 2023, Chamberlain perd son boulot de camionneur… Il ne peut plus aisément sortir du cash. Sa femme note que depuis un certain temps, s’agissant d’Ornella, l’homme ne présente plus que les reçus. Elle s’interroge et l’interroge. En ce début juillet, elle met la pression. Chamberlain n’en peut plus, il va voir Ornella et lui demande de commencer à payer elle-même. Il est temps de rompre les accords de2020.

Pour Ornella, c’est hors de question : son mode de paiement doit continuer. Alors Chamberlain s’emporte et des mots crus fusent. Mais les choses en restent là. Dimanche dernier vers 11h, la bailleresse toque chez la locataire. Ornella dit qu’elle a déjà payé. L’épouse de Chamberlain revient vers lui et lui demande où est l’argent. L’homme va à son tour chez la locataire.

Nouveaux éclats de voix, injonctions de libérer les lieux, etc. Cette fois, la jeune femme va réagir. Ornella retrouve son bailleur rentré chez lui, et, en présence de son épouse et d’un de ses frères de passage, lui demande si elle lui doit. Le bailleur repart en invectives, la traite de menteuse qui ne l’a pas payé. « Je te paie toujours », réplique alors Ornella. Avant de préciser que c’est sous une autre forme.

Ce détail intrigue la bailleresse, qui demande des éclaircissements. Cet « éclairage » sera violent : Ornella déballe tout, devant un Chamberlain incapable de l’arrêter. Le ton monte plus que jamais, et ce tapage dominical pousse un tiers à alerter la police. Le couple et sa locataire se sont retrouvés au commissariat central n°3, où tout le monde a été entendu. Aux dernières nouvelles, la femme du bailleur exige le départ d’Ornella.

Source CA