Côte d’Ivoire : un camion fou tue 2 personnes…plusieurs blessés

Un grave accident de la circulation s’est produit ce mardi 11 juillet 2023 à Bingerville, faisant deux morts sur le champ et une quinzaine de blessés. L’accident a impliqué un camion dont les freins auraient lâché et un véhicule de transport en commun connu sous le nom de « gbaka ». La tragédie s’est déroulée entre le carrefour GIB et la Pharmacie Akré Albert, dans une zone très fréquentée en raison de la présence du nouveau marché provisoire.

Le Camion poids lourd a violemment percuté le gbaka

Selon des témoins sur place, le camion fou aurait perdu le contrôle à cause d’une défaillance technique au niveau des freins. Le camion a violemment percuté le « gbaka », entraînant la mort de deux personnes, dont un passager du véhicule de transport en commun et un piéton, et blessant quinze autres personnes.

Dès que l’accident a été signalé, le Groupement des Sapeurs-pompiers militaires (GSPM) s’est rendu sur les lieux pour porter secours aux victimes. Les blessés ont été transportés d’urgence vers les centres hospitaliers les plus proches pour recevoir les soins nécessaires. La police a également été dépêchée sur les lieux pour procéder aux constatations et ouvrir une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident.

La nouvelle de cet accident tragique a rapidement fait le tour de la ville, suscitant une profonde consternation parmi les habitants de Bingerville. Le maire a réagi rapidement en envoyant sur les lieux du drame une délégation conduite par son premier adjoint, Jean Claude Toka, afin d’apporter soutien et réconfort aux familles des victimes et d’évaluer la situation.

Sensibiliser les conducteurs à l’entretien régulier de leurs véhicules

Les accidents de la route sont malheureusement trop fréquents en Côte d’Ivoire, et cet incident tragique souligne l’importance de renforcer les mesures de sécurité routière. Il est essentiel de sensibiliser les conducteurs à l’entretien régulier de leurs véhicules et à l’importance de respecter les règles de circulation pour éviter de tels drames.

