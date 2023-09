Cameroun : La vengeance terrible de Malapa…elle a détruit le

L’histoire de Malapa Anne Josiane : un acte de vengeance qui a mal tourné

Dans une récente affaire qui a secoué le quartier de Douala 4, une femme du nom de Malapa Anne Josiane, âgée d’une trentaine d’années, a été arrêtée pour avoir aspergé son ex-petit ami d’huile bouillante, le mercredi 13 septembre 2023. Les sympathisants ont rapidement emmené l’homme à l’hôpital, où il est actuellement sous des soins intensifs. Malgré son état, il a réussi à raconter son histoire.

Selon la victime, tout a commencé lorsqu’il fermait son magasin pour rencontrer un ami en urgence. C’est alors que Malapa est apparue de nulle part et a commencé à semer la pagaille comme à son habitude. Elle a pris son téléphone et est rentrée chez elle avec. Lorsqu’il a fermé le magasin, il ne trouvait plus son téléphone, il s’est donc rendu chez elle pour le récupérer. Elle a résisté, mais a fini par lui rendre le téléphone.

Lorsqu’il s’est retourné pour partir, elle lui a demandé de regarder. Sans se douter de rien, il s’est retourné et c’est à ce moment-là qu’elle lui a versé de l’huile de javel sur le visage. Ses mains et sa poitrine ont également été touchées alors qu’il essayait de se protéger.

Malapa a également été blessée au visage lorsque son ex-petit ami a essayé de repousser la casserole, provoquant des éclaboussures sur son visage.

Interrogée par la population, Malapa a avoué que son geste était motivé par la colère. Elle a déclaré : « Je suis profondément désolée pour ce que j’ai fait. C’était un acte de colère. Je l’aime tellement. Il me doit de l’argent que je lui ai donné pour qu’il me fabrique un lit. Il ne l’a jamais fait. Je lui ai demandé s’il était content de me voir dormir par terre, mais il n’a rien dit. Il me doit aussi un téléphone qu’il m’a pris. C’est la raison pour laquelle j’ai pris son téléphone. » Malapa a ainsi donné sa propre version de l’histoire.

La victime a également expliqué que Malapa avait disparu avec 1,5 million de francs CFA il y a trois ans. Elle avait refait sa vie avec un autre homme et avait eu un enfant avec lui. Il avait donc décidé de passer à autre chose avec une autre femme. Malheureusement, Malapa a perdu son compagnon et son enfant dans un accident.

Maintenant seule, Malapa est revenue à Douala et a loué un logement dans le même quartier où vivait son ex-petit ami. Elle aurait commencé à semer la pagaille lorsqu’elle a découvert que son ex était marié à une autre femme.

Mais sa tentative de perturber leur union a plutôt conduit à son arrestation.

Cette histoire tragique met en évidence les conséquences dévastatrices de la colère et de la vengeance. Il est important de trouver des moyens plus constructifs pour résoudre les conflits et les différends. La violence ne mène qu’à plus de douleur et de souffrance pour toutes les parties impliquées.

En espérant que cette affaire serve de leçon à tous ceux qui sont tentés de répondre à l’injustice par des actes de violence, il est essentiel de promouvoir la communication pacifique et le dialogue pour résoudre les problèmes de manière constructive.

Source CA