Cameroun : un homme de 47 ans torturé et assassiné dans sa ferme

Le corps sans vie d’un homme a été retrouvé dans sa ferme à Njong, un village de Santa, dans le département de la Mezam dans la région du Nord-Ouest.

Silakwe Ignatius, uj homme âgé de 47 ans, a été découvert vers 6h 30 le mardi 30 mai 2023 dans sa ferme à Nifumbuh quater dans le village de Njong, un jour après qu’il s’y soit rendu et n’en soit jamais revenu. L’examen médical a révélé qu’il avait été molesté et poignardé à mort.

Selon certaines sources, l’homme était parti s’occuper de sa ferme de tomates, une activité à laquelle il s’adonnait depuis longtemps avant le malheureux incident.

« Il a quitté sa maison hier matin 29 mai 2023 pour se rendre à sa ferme afin de repiquer les tomates qu’il avait cultivées. La famille a attendu son retour dans la soirée comme d’habitude, mais en vain. Les tentatives pour l’avoir au téléphone par sa femme ont été infructueuses« , a déclaré un proche de la victime.

Selon ce dernier, « la femme a alors contacté d’autres membres de la famille qui ont immédiatement pensé qu’il avait peut-être été enlevé puisque c’était un lundi, traditionnellement connu comme le jour de la ville fantôme ou ‘kontri sunday’ comme on l’appelle affectueusement dans cette partie du pays« .

Les membres de la famille, inquiets, se sont alors lancés à la recherche de l’homme dans sa ferme où il a été retrouvé mort, portant des traces de torture.

« En arrivant à la ferme, ils ont découvert les graines de tomates qu’il était allé planter, dont une partie gisait sur le sol et l’autre était plantée« , a déclaré la source, ajoutant que « son vélo a été vu garé dans la ferme voisine. Des traces de pas ont été identifiées autour de l’endroit où il travaillait, qu’ils ont suivi et ont découvert son corps sans vie de l’homme dans le buisson, pas très loin de l’endroit où il travaillait« .

Les autorités administratives locales ont été immédiatement prévenues, ce qui a conduit à des examens médicaux qui ont permis d’établir qu’il a été molesté et poignardé à mort par des individus qui n’ont pas encore été identifiés.

Les autorités administratives se sont immédiatement rendues sur les lieux et le médecin présent a déclaré qu’il avait été torturé et poignardé sur le côté, le cou et le dos, et que ses oreilles avaient été percées à l’aide d’une tige métallique trouvée sur place. Ses mains ont également été attachées avec des câbles électriques et un couteau ont également été trouvés sur place.

De nombreux habitants de la région soupçonnent qu’il a été tué par des éleveurs qui sont constamment en conflit avec les agriculteurs. Son corps a été déposé dans une morgue en attendant l’enterrement, tandis que des enquêtes sont en cours pour retrouver les auteurs du crime.

