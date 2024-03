Campagne : Aliou Mamadou Dia avocat des femmes de Tambacounda

Aliou Mamadou Dia, candidat du Parti pour l’unité et le rassemblement (PUR), a exprimé lundi sa volonté de rendre les femmes de la région de Tambacounda (est) économiquement autonomes, s’il est élu président de la République. ‘’L’accompagnement dont elles ont besoin pour leur autonomisation fait partie de nos ambitions”, a dit M. Dia lors d’une caravane.

Pour leur autonomisation financière, ”elles ont besoin d’accéder à l’eau, à l’énergie mais également aux services sociaux de base et à la terre”, a-t-il expliqué sur APS, ajoutant que s’il est élu, ”l’accès au financement des femmes et la formation” leur seront facilités. ”Le but, selon lui, c’est d’accélérer leur autonomie financière”, a-t-il précisé.

Le candidat Aliou Mamadou Dia a déclaré sa volonté de lutter contre la pauvreté, rappelant que le taux de pauvreté de Tambacounda s’élève à plus de 60%. ”Hors, les deux régions orientales, à savoir Tambacounda et Kédougou, sont les plus riches en termes de potentialités, d’opportunités et de ressources’’, a-t-il fait valoir.

Il a fait part de son ambition ”de reprendre entièrement la construction du chemin de fer pour en faire un chemin de fer moderne”. Selon APS, le candidat s’est engagé a inauguré d’ici les dix prochaines années, ”le premier train à grande vitesse (TGV) du Sénégal”. Il a promis ”d’œuvrer pour la relance du tourisme dans la région en repeuplant le Parc National de Niokolo Koba (PNKK) d’animaux sauvages disparus de cette aire faunique et floristique protégée, à l’image du parc Kruger en Afrique du Sud”.

”Nous allons également valoriser toutes les opportunités culturelles de la région en mettant l’accent sur l’expression culturelle des minorités: les bédiks, les bassaris, les cognaguis”, a-t-il ajouté. Pour Aliou Mamadou Dia, la ville de Tambacounda doit être modernisée en prenant en compte toutes les opportunités qu’offre la région éponyme. Il a émis son souhait de transformer la région en hub touristique en valorisant ses potentialités.