Alioune Tine sur le changement de capitale : « Il est temps d’y penser »

Le président-fondateur d’Afrikajom Center estime qu’il est temps de faire comme le Nigéria. Dans un tweet, Alioune Tine rappelle aux différents candidats que « Dakar est saturé, Dakar est pollué, Dakar est défiguré. »

Ainsi, pour désengorger la capitale, il évoque le cas de Abuja qui a été choisi comme capitale du Nigéria à la place de Lagos. » Depuis 2000 , année de l’alternance on avait promis de changer de capitale mais on a pas franchi le pas. Il est temps d’y penser. Le Nigeria a changé de capitale en 90. Abuja, le milieu du pays a pris la place de Lagos », rappelle-t-il. Avant de noter que « regarder loin et regarder large pour transformer ensemble de la manière la plus inclusive possible et dans la diversité et la nawlanté », conclut-il.