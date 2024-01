Dans le cadre d’une mission de suivi et de sensibilisation du pilote SRE arachide/Céréales, l’équipe de l’Organe de Régulation du Système de Récépissé d’Entrepôt (ORSRE) effectue une tournée qui l’a mené hier à Kaffrine auprès des producteurs.

« Nous sommes aujourd’hui à Kaffrine en mission de sensibilisation et de suivi du pilote SRE arachide-céréales. Sur instruction du Directeur général M. Driss Junior Diallo que nous saluons au passage nous rencontrons les producteurs des localités qui abritent des entrepôts agréés par le Système de Récépissé d’Entrepôt. Aujourd’hui, il était important de redescendre sur le terrain pour voir un peu l’impact qu’a eu ce pilote là et aussi de sensibiliser davantage sur le récépissé d’entrepôt. C’est pour cela que nous sommes venus dans les localités de Lo Escale, de Keur Bara, de Mbirkilane mais aussi dans les localités de Kayi, de Gniby et terminer notre visite à Kaffrine. C’est le lieu de remercier le gouverneur de Kaffrine qui, comme nous le savons, n’a ménagé aucun effort pour nous faciliter le déroulement de cette mission là. Il nous a félicité et encouragé pour cette démarche là et nous a fait savoir que Récépissé d’Entrepôt est un outil qui permet aujourd’hui aux producteurs de pouvoir sécuriser leurs productions », indique Ibrahima Ba, responsable marketing et communication digitale de l’ORSRE qui ne manque pas de se féliciter de l’appropriation de l’outil SRE par les producteurs.

« Aujourd’hui le constat que nous avons fait, c’est un constat qui est positif. On s’est rendu compte que les producteurs se sont appropriés l’outil SRE qui est un outil innovant qui permet de stocker les productions dans un entrepôt agréé qui bénéficie d’une assurance mais aussi d’une sécurité, il faut le dire. Et ce n’est pas tout, puisque une fois que ce stock là est en entrepôt, si le producteur a besoin d’avoir de l’argent en urgence, il peut utiliser son récépissé de stock d’entrepôt qui lui a été remis lors du dépôt du stock et aller voir une banque partenaire ou micro finance pour déposer son récépissé et bénéficier de 80% des financements. Une fois que le producteur sera prêt à vendre sa production en ce moment là, c’est le moment propice de pouvoir rembourser la banque ou l’institution financière qui lui a prêté cet argent. Voilà un peu l’objectif de notre mission dans la localité de Kaffrine afin d’éviter aux producteurs les pertes post récoltes », a ajouté M. Ibrahima Ba.

Pour rappel, ce 16 janvier, l’équipe de l’ORSRE a rencontré les producteurs des localités de Sinthiou Maléme, Koussanar, Maka Kolibantang et Foulacolon dans la commune de Méréto. Et les échanges ont tourné autour des avantages du SRE, système innovant leur permettant d’une part de stocker leurs récoltes dans des entrepôts agréés, et d’autre part de bénéficier d’un financement par récépissé d’entrepôt, et de vendre leurs produits au meilleur prix. La prochaine étape de cette mission qui s’étale sur 10 jours sera Kaolack, ensuite Fatick avant de terminer dans la région de Diourbel.

Aly Saleh