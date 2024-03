Campagne : Kolda promet une victoire éclatante à Amadou Ba

Cette 9ème journée de la campagne électorale d’Amadou Bâ a débuté à Kédougou en compagnie du Premier Ministre Sidiki Kaba, avant de se poursuivre dans les localités de Vélingara et Kolda. Pour cet accueil en grande pompe dans le Fouladou, le directeur général de la Lonase, Abdourahmane Baldé « Doura », l’une des principales forces politiques de Kolda, n’a pas lésiné sur les moyens pour marquer le coup. La caravane a été assez impressionnante dans ce denier virage de la course électorale qui s’annonce serrée.

En effet, à peine la rupture du jeûne effectuée en ce 6ème jour du mois de Ramadan, les artères principales de la ville de Kolda ont été prises d’assaut par les militants de la coalition BBY. Dans la ferveur avec les populations locales et la liesse générale, Amadou Bâ a rassuré les populations de Kolda : « soyez sûrs que dès le 3 avril, tous les engagements que nous avons pris seront respectés ! »

Il enchaîne aux côtés de son allié Doura Baldé qui lui a promis une victoire sans précédent le 24 mars prochain, Amadou Bâ enchaîne : « il n’y a pas de place au bavardage et aux injures. Nous avons un programme, et nous allons l’exécuter. Par la suite, il a appelé à l’unité pour qu’ensemble, avec le prochain gouvernement, ils puissent poursuivre la mise en œuvre du Plan Sénégal Émergent.

Rappelons que grâce au concours de la Der et du Fongip, au moins 2,223 milliards FCFA ont été injectés dans les activités des jeunes et des femmes du département. Sans oublier la réhabilitation des axes routiers Kolda-Tanaff et Kolda-Koukané, la reconstruction du pont de Kolda, l’enrôlement de 112 646 familles à la CMU et l’octroi de 10 657 bourses de sécurité familiale.