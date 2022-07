Campagne-Législatives : Thierno Alassane Sall tire sur le régime de Macky Sall

Prévue à 15 heures c’est finalement vers 21 heures que Thierno Alassane Sall a foulé le siège de la Coalition Aar Sénégal sis au quartier Pont où des militants et militantes l’attendaient dès les premières heures de l’après-midi pour un meeting de démarrage de la campagne de ladite coalition à Tambacounda.

Flanqués des deux candidats ladite Coalition Docteur Salif Samba Diallo et la jeune dame Adama Keita qui se sont succédés au micro pour dénoncer les «difficiles conditions de vie des populations de la région de Tambacounda » et les «tâtonnements» du gouvernement dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de l’emploi ect.

« La région de Tambacounda est malade malgré son immense potentiel agricole et minier. Des difficultés sont notées dans les secteurs de l’éducation avec l’université du Sénégal oriental qui tarde à sortir de terre, de la jeunesse sans emploi, du manque de financement des jeunes et des femmes, de la santé avec un hôpital qui manque de spécialités et un plateau technique défectueux et des promesses non tenues par le régime en place».

Docteur Diallo et Adama Keita ont ainsi invité les militants et militantes à sortir et aller voter massivement le 31 juillet prochain pour la Coalition Aar Sénégal pour que leurs préoccupations soient prises en compte afin que la lumière jaillisse pour une première fois à Tambacounda, une région aux immenses potentialités non exploitées par le régime en place.

La tête de liste nationale de la Coalition Aar Sénégal, le dernier à prendre la parole, a déploré la «destruction de l’économie nationale», la «détresse des populations de Tambacounda». «La région de Tambacounda est le symbole du Sénégal qui a marché en arrière. L’exemple le plus patent est la gare ferroviaire de Tambacounda. Ça fait plus de 5 ans que le train ne siffle plus à Tambacounda. La gare elle-même qui est un bijou architectural et qui n’aurait jamais dû être laissée à l’abandon. Il était possible de le confier au ministère de la culture et au ministère du tourisme d’en faire des hôtels de luxe et d’employer des jeunes de Tambacounda pour pouvoir accueillir dans des conditions intéressantes les voyageurs une fois à Tamba et en même d’avoir un bijou architectural mais il faut avoir des gens qui aiment passionnément leur pays, qui ont des idées pour pouvoir faire ça. Une région comme Tambacounda qui produit de l’or alors que le bijoutier et l’orfèvre qui sont des experts et reconnus ne peuvent pas voir la couleur de l’or sénégalais… », a dénoncé M Sall sur Seneweb.