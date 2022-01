Can 2021 : Biya perfuse les joueurs camerounais…33 millions de prime par

Le défi de la CAN 2021 est énorme et il va falloir beaucoup de motivation pour le relever. Le premier sportif du pays, Paul Biya semble comprendre également la situation.

Selon des indiscrétions, l’Etat va allouer une prime conséquente aux 28 Lions indomptables sélectionnés dans le cadre de cette compétition.

À croire à certaines sources, chaque joueur sélectionné au sein des lions Indomptables pour participer à la Can Total Énergies 2021 doit percevoir 33 millions Fcfa de prime de participation. Voilà qui pourrait motiver davantage les joueurs à donner le meilleur d’eux si ces indiscrections s’avèrent, il s’agira d’une excellente nouvelle pour le groupe puisque l’ambiance est souvent polluée au sein de la tanière des Lions à cause de l’épineux problème lié aux primes.

Notons par ailleurs que le groupe vit bien pendant ce stage. « Comme je l'ai dit, l'état d'esprit est très bon car nous tous on a le même objectif. On veut aller plus loin jusqu'à atteindre la finale », a précisé Christian Basssogog, champion d'Afrique 2017 et sacré par ailleurs meilleur joueur du tournoi. « Jouer une coupe chez nous, c'est un rêve qui se réalise. Etant petit, tu rêves de jouer une compétition comme la CAN…