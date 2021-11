CAN 2021 : Un comité de Soutien mis sur pied pour pousser le Lions vers la victoire

Désormais les Lions ne seront plus seuls dans leurs combats. Un nouveau comité de soutien a vu le jour. Et il va mobiliser toutes les composantes nationales internes et de la diaspora autour de l’équipe nationale pour une campagne victorieuse à la CAN 2021 au Cameroun.

Ce vaste mouvement, à côté des organes fédéraux, des comités de supporters et du ministère des Sports, contribuera de façon décisive à une excellente représentation des Lions à la CAN 2021, voire à remporter la coupe à l’issue de la compétition.

Ce comité de soutien aura pour mission « d’accompagner en tant l’ensemble des acteurs du football pour répondre à tous les défis pouvant concourir à une campagne exemplaire à tous points de vue, contribuer à une adhésion populaire nationale, au Cameroun et au sein de la diaspora, à l’organisation d’activités d’animation et de soutien mobilisateurs au service des Lions », lit-on dans une note parvenue à la rédaction de Xibaaru.

Pour arriver à ce résultat, le comité va mobiliser l’ensemble de la Communauté nationale, à travers les différentes régions du pays et les composantes sociales diverses (Gouverneurs, Préfets, sous-préfets, Maires, présidents de Conseil départemental, Inspections régionales et départementales de la jeunesse, des sports et de l’éducation populaire, chefs de quartier, jeunes au premier rang, moins jeunes, Comités de supporteurs, fans clubs divers, ONCAV, ODCAV, ASC…) pour galvaniser les Lions vers la victoire.

Toujours dans le document, le comité renseigne que « des activités seront menées dans les sites d’évolution des lions au Sénégal et dans la diaspora en termes de soutiens et d’animation. »

A signaler que le Comité de soutien aux Lions sera reçu en audience par le Ministre des Sports le jeudi 25 Novembre 2021 à 12 heures au siège du Ministère des Sports.

Voici les membres du Comite de soutien aux Lions :

Mr. Abdoulaye SAKHO, Professeur agrégé de Droit (UCAD)

Mr. Isaac Yankhoba NDIAYE, Professeur agrégé de Droit (UCAD)

Mr. Abdoulaye DIOP, Ministre d’Etat, Ancien Ministre de l’Economie et des Finances, ancien Vice-gouverneur de la BCEAO

Mr. Ababacar Sadikh SY, Président Directeur Général de Supdeco

Mr. Modou DIOP, Inspecteur Général d’Etat à la retraite

Mr. Ahmed FALL, Magistrat, Juge à la Cour d’Appel de Dakar

Mr. Mbaye FALL, ancien international de Football, DG AZ Transit Dakar

Mr. Cheikh FAM, ancien international de Football, ancien cadre à la BCEAO

Mr. Abdoulaye DIAW, Consultant -Journaliste sportif à la RFM

Mr. Mamadou Chérif THIAM, Conseiller spécial à la Médiature

Mr. Cheikh DIEYE, Conseiller spécial du PDG des Ciments du Sahel

Mr. Tidiane KASSE, Expert Consultant en Communication

Dr. Bouna DIOP, Fonctionnaire international à la retraite

Dr. Alioune Badara DIOP, Pharmacien au Point E

Mr. Elhadji Malick DIA, Représentant du Groupe Kharafi à Dakar

Mr. Elhadji Malick GUEYE, Administrateur de Société

Mme Kadio FOFANA, Directrice de l’Investissement à l’APIX

Mme Mame Fatou BA, Administrateur de sociétés

Mme Abibatou FALL, Opératrice économique, ancienne pilote de course

Mr. Abdoulaye Fofana SECK, Journaliste-spécialiste en communication