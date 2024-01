CAN 2023 : Aliou Cissé « perd » Pape Guèye et récupère Sabaly

Hier, lors du dernier galop d’avant-match, Pape Guèye n’a pas pris part à l’entraînement des Lions. Une absence qui confirme les propos de Aliou Cissé qui n’a pas été rassurant concernant son milieu de terrain. «On récupère nos blessés. Pour Pape Guèye, on fera le point. On saura ce soir (hier) après l’entraînement. On fera le point avec les médecins», a-t-il déclaré face aux journalistes. Mais l’absence de Pape Guèye hier vient confirmer son forfait contre les Eléphants. Par contre, les nouvelles sont bonnes pour Youssouf Sabaly qui a repris l’entraînement collectif et qui va pouvoir retrouver la compétition avec les Lions pour ce 8e de finale.