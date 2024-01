CAN 2023 : Kalidou Koulibaly lance un appel aux supporters

Favoris de cette Can, les Lions du Sénégal sont arrivés, depuis mardi 09 janviers dans leur camp de base de Yamoussoukro. La confiance règne dans la Tanière. Le capitaine, Kalidou Koulibaly soutient que « l’équipe du Sénégal aura un défi de taille pour conserver son titre lors de la CAN qui s’ouvre ce samedi 13 février, en Côte d’Ivoire« .

Il pense que « l’édition ivoirienne sera la meilleure de l’histoire de la compétition car toutes les grandes équipes sont présentes et parfaitement préparées. Cela montrera la véritable image du football africain, et je pense que celui qui remportera finalement le titre le méritera« . « Je demande aux supporters sénégalais d’être derrière nous pendant la compétition et de prier pour nous… Leur soutien nous mènera loin dans la compétition, nous les représenterons bien et leur ferons un gros cadeau à la fin« , a-t-il rappelé.