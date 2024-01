Présidentielle 2024 : Voici les 13 députés qui ont parrainé Habib Sy

Tout comme Khalifa Sall, Karim Wade et le maire de Ziguinchor et président du parti dissous (Pastef), l’ancien ministre d’État et président de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi a également choisi le parrainage parlementaire. Mais n’ayant pas le nombre de députés requis, c’est Ousmane Sonko qui vient en renfort pour nourrir l’espoir du secrétaire général du parti de l’Espoir et de la Modernité – Yakaaru Rewmi.

Pour ces députés qui ont parrainé Habib Sy, il s’agit de 10 membres de Pastef, 2 « gracieusement offerts » par Déthié Fall et Aïda Mbodj. Mais un troisième qui est du parti de Habib Sy, en l’occurrence, Oumar Sy. La liste des députés de Pastef dévoilée par nos confrères de Dakaractu : Birame Soulèye Diop, Guy Marius Sagna, Samba Dang, Abass Fall, Rocky Ndiaye, Assane Diop, Gnima Goudiaby, Fatou Ba et Ramatoulaye Bodian et Fatma Mbodj. Oumar Sy (Parti de l’Espoir et de la Modernité / Yaakaru Rewmi), Bassirou Goudiaby ( PRP) et Mame Saye Ndiaye (Alliance And Saxal Ligguey) viennent allonger la liste et la porter à 13 parlementaires exigés pour passer le cap des parrainages.