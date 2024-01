Soutien aux daaras : L’Etat dégage plus de 237 millions

Le gouvernement du Sénégal continue sa politique de modernisation des daaras qui vise à offrir aux apprenants une éducation de qualité. C’est ainsi que le ministre de l’Education nationale, Cheikh Oumar Anne a procédé, ce vendredi, à Louga au lancement de la remise des subventions aux daara bénéficiaires de ladite région. Le coût global est estimé à 6 milliards F Cfa mais c’est un montant de plus de 237 millions qui été dégagé pour l’achat de vivres et des appuis financiers à Louga.

«J’éprouve à la fois une immense fierté et une grande satisfaction en procédant, ici à Louga, à la remise symbolique de la subvention aux bénéficiaires», a déclaré le ministre, lors de la cérémonie, en présence du gouverneur de la région de Louga, Ndèye Nguénar Mbodj. Selon le maire de la commune de Ndioum, «pour la région de Louga, un montant de 237 216 000 F Cfa destiné à l’achat de vivres et des appuis financiers est prévu pour 219 daaras». A l’en croire, la répartition de cette somme est disponible et est effectuée en considérant de la taille respective des daaras.

Poursuivant son discours, le ministre de l’Education nationale a rappelé que le 28 décembre 2022, le président de la République a tenu une grande rencontre avec la communauté des daaras, au cours de laquelle d’importantes mesures ont été prises pour améliorer les conditions d’existence et d’apprentissage dans les daaras. Parmi ces mesures, souligne Cheikh Oumar Anne, «on compte l’institutionnalisation de la Journée nationale des daaras, l’instauration du Grand Prix internationale Macky Sall pour le récital du Saint Coran, le recrutement de plus de 500 maîtres coraniques dans la fonction publique, et l’octroi aux daaras de 20% du fonds de dotation de l’éducation destiné aux collectivités territoriales». «Fidèle à son engagement envers le développement des daaras, le président de la République vient de concrétiser cette dernière mesure en allouant aux daaras une subvention de 6 milliards de F Cfa destinée à l’achat de vivres et à des appuis financiers», se réjouit-il.