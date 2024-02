Can 2023 : La Côte d’Ivoire élimine le Mali juste avant les tirs au but !

Au terme d’un match incroyable, c’est la Côte d’Ivoire qui domine le Mali juste avant les tirs au but et va affronter la RD Congo en demi-finale de la CAN !

La soirée a donc été folle jusqu’au bout, et c’est juste avant la séance de tirs au but que le match a basculé. Sur un dernier coup franc ivoirien juste avant la séance de tirs au but, le ballon est arrivé jusqu’à Seko Fofana dont la frappe détournée par Diakité a fini sa course au fond des filets (120+2e).

Un épilogue dingue suivi par des grosses tensions entre les deux équipes, mais qui n’a pas changé le scénario final avec la qualification finale des Ivoiriens. La République Démocratique du Congo, qualifiée hier après sa victoire face à la Guinée en quarts de finale de la CAN, connaît donc désormais son adversaire pour une demi-finale de la CAN qui aura lieu mercredi à 21h.

Le bout des prolongations aura fini par ponctuer un match totalement fou où la Côte d’Ivoire semblait mal embarquée dès la première période, même si Fofana a rapidement repoussé un penalty malien (16e).

L’expulsion de Kossounou, totalement à côté de la plaque, pour un deuxième carton jaune rapidement reçu a sérieusement handicapé des Ivoiriens qui n’ont fait que subir jusqu’au but magistral de Nenê qui a trouvé la lucarne d’une frappe lointaine (71e).

Mais les Ivoiriens, décidés à ne pas lâcher, ont trouvé les ressources pour égaliser par Adingra, entré quelques minutes avant, au bout du temps réglementaire (90e). Au terme une prolongation où Haller a trouvé la barre et où Willy Boly a failli marquer contre son camp, les Ivoiriens ont donc trouvé les ressources pour se qualifier pour le dernier carré. Incroyable !

