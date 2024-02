«Le génie politique du président Macky Sall est mort» (IRAS)

Le génie politique du président Macky Sall est mort de sa mort maudite.

Son adresse portant sur le report de la présidentielle, pour des raisons farfelues et fallacieuses , est une catastrophe sans précédent dans l’histoire politique du Sénégal.

A la face du monde le président a révèlé ses relents dictatoriaux et son vrai visage de despote egocentrique.

En bafouillant les articles 27 , 28 et 103 ( alinéa 7 ) de la constitution très claire , nette et précise dans sa lettre et dans son esprit , le président a simplement acté la haute trahison du peuple , de la republique, de la démocratie et de l’état de droit sénégalais.

C’est inacceptable qu’à moins de quarante huit heures de la campagne électorale, Macky Sall, pouvoiriste dans l’âme , décide d’installer dans notre pays l’anarchie et le chaos.

La question qui se pose au parti socialiste est de savoir s’il apporte sa caution à cette forfaiture en restant dans la coalition BBY ?

Les militants de l’intérieur et de l’extérieur doivent OSER affronter sans faiblesse la direction du parti socialiste en maintenant le mémorandum produit par l’Initiative de Réflexions et d’Actions Socialistes ( IRAS) , seule voie salvatrice ou salutaire.

INITIATIVE DE RÉFLEXIONS ET D’ACTIONS SOCIALISTE (IRAS)